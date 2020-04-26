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    • Güncel
    • 26.04.2020 Gazete
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    Eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı

    Başkentte Fatih S. eşi Alev S’ye şiddet uyguladı. Genç kadın evi terk edince de 2 çocuğunu silahla rehin aldı. Özel Harekat ekipleri binanın çevresinde önlem aldı.

    Baba dehşet!
    Ankara'da, dün hareketli saatler yaşandı. Ceza İnfaz Yasası'ndan yararlanarak dışarı çıkan Fatih S, önceki gün eşi Alev S. ile tartıştı. Kocasından şiddet gören kadın, evi terk etmek zorunda kaldı. Bunun üzerine adam dün uzun namlulu silahla çocuklarını rehin aldı. Polisin çabasına rağmen ikna olmayan Fatih S, eşinin eve gelmesini istedi. Bunun üzerine Alev S, eve getirildi. Anne, polisler eşliğinde binaya girdiği sırada Fatih S, kızını bıraktı. Fatih S, eşinin ikna etmesi üzerine oğlunu da bıraktı.


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