Eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı

, dün hareketli saatler yaşandı. Ceza İnfaz Yasası'ndan yararlanarak dışarı çıkan Fatih S, önceki gün eşi Alev S. ile tartıştı. Kocasından şiddet gören kadın, evi terk etmek zorunda kaldı. Bunun üzerine adam dün uzun namlulu silahla çocuklarını rehin aldı. Polisin çabasına rağmen ikna olmayan Fatih S, eşinin eve gelmesini istedi. Bunun üzerine Alev S, eve getirildi. Anne, polisler eşliğinde binaya girdiği sırada Fatih S, kızını bıraktı. Fatih S, eşinin ikna etmesi üzerine oğlunu da bıraktı.