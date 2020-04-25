Coronavirüse yakalanan Hanife hemşire kızlarının sevgisiyle hastalığı atlattı

Gaziantep'te hemşire Hanife Taşdemir (31), rahatsızlandı. Önce grip sandı. Ancak nefes almakta zorlanmaya başlayınca tomografi çektirdi. Çıkan küçük bir belirti üzerine bu kez de Covid-19 testi yaptırdı. Testin pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı. Ama korkmadı.
İki kızının sevgisiyle Corona'yı yenip hastalara şu tavsiyeyi yaptı: Ağrılarımı ve hastalığı kızlarıma olan sevgim ve onlara kavuşma ümidiyle yendim. Herkes hastalığa yakalanmamak için artık çok bilinen 14 kurala uysun. Hastanede kaldıkları sürece sabırlı olsunlar. Hiçbir zaman kötüyü düşünmesinler. Onları hayata bağlayan güzel şeyleri düşünsünler.
Hanife hemşire: Tedavi sürecim tamamlandığında ilk işim gidip plazma bağışında bulunmak. Sonra da işime başlamak.
İki kızının sevgisiyle Corona'yı yenip hastalara şu tavsiyeyi yaptı: Ağrılarımı ve hastalığı kızlarıma olan sevgim ve onlara kavuşma ümidiyle yendim. Herkes hastalığa yakalanmamak için artık çok bilinen 14 kurala uysun. Hastanede kaldıkları sürece sabırlı olsunlar. Hiçbir zaman kötüyü düşünmesinler. Onları hayata bağlayan güzel şeyleri düşünsünler.
Hanife hemşire: Tedavi sürecim tamamlandığında ilk işim gidip plazma bağışında bulunmak. Sonra da işime başlamak.