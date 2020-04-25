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    • 25.04.2020 Gazete
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    Coronavirüse yakalanan Hanife hemşire kızlarının sevgisiyle hastalığı atlattı

    'te hemşire (31), rahatsızlandı. Önce grip sandı. Ancak nefes almakta zorlanmaya başlayınca tomografi çektirdi. Çıkan küçük bir belirti üzerine bu kez de Covid-19 testi yaptırdı. Testin pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı. Ama korkmadı. İki kızının sevgisiyle Corona'yı yendi.

    İlaç gibi sevgi
    Gaziantep'te hemşire (31), rahatsızlandı. Önce grip sandı. Ancak nefes almakta zorlanmaya başlayınca tomografi çektirdi. Çıkan küçük bir belirti üzerine bu kez de Covid-19 testi yaptırdı. Testin pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı. Ama korkmadı.



    İki kızının sevgisiyle Corona'yı yenip hastalara şu tavsiyeyi yaptı: ve hastalığı kızlarıma olan sevgim ve onlara kavuşma ümidiyle yendim. Herkes hastalığa yakalanmamak için artık çok bilinen 14 kurala uysun. Hastanede kaldıkları sürece sabırlı olsunlar. Hiçbir zaman kötüyü düşünmesinler. Onları hayata bağlayan güzel şeyleri düşünsünler.



    Hanife hemşire: Tedavi sürecim tamamlandığında ilk işim gidip plazma bağışında bulunmak. Sonra da işime başlamak.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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