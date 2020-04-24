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    • 24.04.2020 Gazete
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    ’nin Wuhan’ı oldu

    , koronavirüs salgını ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koca,1300 araçla virüsün izini sürdük. Bulaşı zincirini tespit ettik. Böylece 'da salgını kontrol altına aldık." dedi.

    Türkiye’nin Wuhan’ı İstanbul oldu
    Sağlık Bakanı Koca'dan çok önemli açıklamalar:

    1300 araçla virüsün izini sürdük. Bulaşı zincirini tespit ettik.

    Böylece 'da salgını kontrol altına aldık.

    10 Nisan 2. dalgaya yol açmadı.

    Bağışıklık haritasını çıkarıyoruz.




    CAN KAYBIMIZ 2 BİN 491'E ÇIKTI
    Sağlık     Bakanı Fahrettin Koca, dün vefat sayısının 115 artarak 2 bin 491'e çıktığını belirtti.Toplam vaka sayısının ise 101 bin 790'a yükseldiğini söyleyen Koca, "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Alınan sonuca tedbirle destek şart" dedi.

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