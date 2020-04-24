Günde 10 bin kişinin Kaputaş plajı Kovid-19 nedeniyle boş kaldı

Antalya Kaş'taki Kaputaş Plajı, kapatıldı. Günde 10 bin kişinin gittiği sahil, bomboş kaldı.
ÇARE NİKOTIN BANDI
Fransızlar, yeni bir çalışma başlattı. Nikotin bantlarının Corona'ya karşı etkili olabileceğini vurguladı.
ÇOK GRİP BİR ÖLÜM!
ABD'de Philip Kahn (100) Covid'den can verdi. İkizinin de 100 yıl önce İspanyol gribinden öldüğü öğrenildi.
6 AŞI TEST EDİLİYOR
Dünya Sağlık Örgütü, beklenen açıklamayı yaptı. Yarısı Çin'de olmak üzere 6 aşının insan testleri başladı.
NİNE FİRARDA
Adıyamanlı Zahide Karakurt (75), karantinadan bunaldı. Duvarı tırmanıp sokağa çıkmaya çalıştı. Ama kaçamadı!
COVİD-19 HATTI
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi tarafından danışmanlık hizmeti verilecek "SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı" hizmete girdi. "0541 888 0184" numara üzerinden verilecek hizmetle riskli vatandaşların ne yapması gerektiği konusunda detaylı bir yönlendirme hizmeti sunulacak.
KKTC'DE MUTLU SON
Coronavirüsle mücadelede tüm dünya büyük bir sınav verirken, KKTC erken aldığı sert önlemler ve Türkiye'nin yardımlarıyla virüsü dizginlemeyi başardı. KKTC, dün 0 yeni Coronavirüs vakası ve 0 yeni ölüm raporladı.
WHO'DAN TÜRKİYE VURGUSU
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Corona salgınında son durumu değerlendirdi. Türkiye'nin salgında temkinli iyimserlik içerisinde olduğunu ve vaka sayılarının dengelenmeye başladığı belirtidi.
ÇARE NİKOTIN BANDI
Fransızlar, yeni bir çalışma başlattı. Nikotin bantlarının Corona'ya karşı etkili olabileceğini vurguladı.
ÇOK GRİP BİR ÖLÜM!
ABD'de Philip Kahn (100) Covid'den can verdi. İkizinin de 100 yıl önce İspanyol gribinden öldüğü öğrenildi.
6 AŞI TEST EDİLİYOR
Dünya Sağlık Örgütü, beklenen açıklamayı yaptı. Yarısı Çin'de olmak üzere 6 aşının insan testleri başladı.
NİNE FİRARDA
Adıyamanlı Zahide Karakurt (75), karantinadan bunaldı. Duvarı tırmanıp sokağa çıkmaya çalıştı. Ama kaçamadı!
COVİD-19 HATTI
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi tarafından danışmanlık hizmeti verilecek "SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı" hizmete girdi. "0541 888 0184" numara üzerinden verilecek hizmetle riskli vatandaşların ne yapması gerektiği konusunda detaylı bir yönlendirme hizmeti sunulacak.
KKTC'DE MUTLU SON
Coronavirüsle mücadelede tüm dünya büyük bir sınav verirken, KKTC erken aldığı sert önlemler ve Türkiye'nin yardımlarıyla virüsü dizginlemeyi başardı. KKTC, dün 0 yeni Coronavirüs vakası ve 0 yeni ölüm raporladı.
WHO'DAN TÜRKİYE VURGUSU
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Corona salgınında son durumu değerlendirdi. Türkiye'nin salgında temkinli iyimserlik içerisinde olduğunu ve vaka sayılarının dengelenmeye başladığı belirtidi.