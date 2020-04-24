81 şehrin 24 Nisan iftar vakti ve iftar duası takvim.com.tr'de yer alıyor. İstanbul - Ankara - İzmir sahur ve iftar saat kaçta? 2020 İstanbul - Ankara - İzmir imsakiye Ramazan ayında sorgulanıyor. İstanbul - Ankara - İzmir iftar vakti ve sahur saatleri ilde yaşayan vatandaşların merak konusu. İslam alemi 11 Ayın Sultanı olan Ramazan ayını ibadetlerle geçirecek. Oruç ibadetlerini yerine getirecek olan milyonlarca kişi sahur vakitleri hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Bu nedenle İzmir ilinde ikamet eden ve sahura kalkacak olan vatandaşlar İstanbul - Ankara - İzmir iftar vakti ve sahur saatleri 2020 ile ilgili aratmalar yaparak sahur saatini öğrenmek istiyor. Peki, İstanbul - Ankara - İzmir sahur ve iftar saat kaçta? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul - Ankara - İzmir imsakiye 2020...
İSTANBUL İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ!
ANKARA İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ!
İZMİR İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ!
2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Bir yıllık maddi ve manevi kirlerin temizlendiği, insani duyguların coştuğu, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği terbiye ayı olan Ramazan ayının sonunda idrak edilen Ramazan Bayramı ise 24 Mayıs Pazar günü başlayacak.
23 Mayıs Cumartesi (Arefe günü),
24 Mayıs Pazar (1.Gün),
25 Mayıs Pazartesi (2.Gün),
26 Mayıs Salı (3.Gün) günü kutlanacak.
RAMAZAN AYINDA NELER YAPILIR?
Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:
* Oruç tutmak
* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sünneti olan teravih namazını kılmak
* Kur'an okumak
* Namazları cemaatle kılmak
* Sahur yapmak
* İftar ettirmek
* Kadir Gecesini aramak
* Sabretmek* İhsan ve ikramda bulunmak
* Tövbe etmek
* Cenneti istemek
* Çokça Kelime-i Tevhid söylemek
* Ramazan umresi yapmak
* Açları doyurmak
RAMAZAN AYI VE ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER
1- Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. (Bakara Suresi 185)
2- Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. (Bakara Suresi 183)
3- Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (Bakara Suresi 184)
4- Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû' ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü'minleri müjdele. (Tevbe Suresi 112)
5- Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar. (Bakara Suresi 187)
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar."
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
İFTAR DUASI
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
ANLAMI:
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"
YEMEK DUASI:
"Bismillâhirrahmânirrahîm
Elhamdülillâhi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve'şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü'l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"
ANLAMI:
"Hamd Allah'a mahsustur. Hamd Allah'a mahsustur. Hamd Allah'a mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"
İFTAR DUASININ KIYMETİ
İftar duası o kadar kıymetlidir ki Hazreti Muhammed bu duanın reddolunmayacağını bildirmiştir. Peygamberimiz bir hadisinde iftar duasının hikmeti için şunları söylemiştir;
" Üç kimsenin duası reddolunmaz" iftar sırasında oruçlunun duası, adil hükümdarın duası, mazlumun duası. Allahü Teala bu duaları semaya yükseltir, gökyüzünün kapılarını açar ve" izzet ve cemalime yemin olsun ki, bir süre sonra da olsa, sana yardım edeceğim" diye yemin eder.'
24 NİSAN İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020
81 şehrin Ramazan ayı imsakiyesi şu şekilde:
İSTANBUL İFTAR:20:00 TERAVİH:21:29
İZMİR İFTAR: 20:03 TERAVİH:21:27
KAHRAMANMARAŞ İFTAR:19:23 TERAVİH:20:45
KARABÜK İFTAR:19:46 TERAVİH:21:15
KARAMAN İFTAR:19:37 TERAVİH:20:59
KARS İFTAR:19:03 TERAVİH:20:31
KASTAMONU İFTAR:19:41 TERAVİH: 21:11
KAYSERİ İFTAR:19:30 TERAVİH:20:55
ADANA İFTAR:19:28 TERAVİH: 20:50
ADIYAMAN İFTAR:19:18 TERAVİH:20:41
AFYONKARAHİSAR İFTAR:19:50 TERAVİH:21:15
AĞRI İFTAR:19:02 TERAVİH:20:28
AKSARAY İFTAR:19:35 TERAVİH:21:00
AMASYA İFTAR:19:32 TERAVİH:21:00
ANKARA İFTAR:19:43 TERAVİH:21:10
ANTALYA İFTAR:19:47 TERAVİH:21:08
ARDAHAN İFTAR:19:05 TERAVİH:20:35
ARTVİN İFTAR:19:09 TERAVİH:20:38
AYDIN İFTAR:19:59 TERAVİH:21:23
BALIKESİR İFTAR:20:02 TERAVİH:21:28
BARTIN İFTAR:19:48 TERAVİH:21:18
BATMAN İFTAR:19:06 TERAVİH:20:30
BAYBURT İFTAR:19:14 TERAVİH:20:41
BİLECİK İFTAR:19:55 TERAVİH:21:22
BİNGÖL İFTAR:19:10 TERAVİH:20:35
BİTLİS İFTAR:19:03 TERAVİH:20:27
BOLU İFTAR:19:49 TERAVİH:21:18
BURDUR SAHUR: 04:36 İFTAR:19:49 TERAVİH:21:12
BURSA SAHUR: 04:32 İFTAR:19:58 TERAVİH:21:26
ÇANAKKALE İFTAR:20:09 TERAVİH:21:36
ÇANKIRI İFTAR:19:41 TERAVİH:21:09
ÇORUM İFTAR:19:35 TERAVİH:21:03
DENİZLİ İFTAR:19:54 TERAVİH:21:17
DİYARBAKIR İFTAR:19:10 TERAVİH:20:33
DÜZCE İFTAR:19:51 TERAVİH:21:20
EDİRNE İFTAR:20:11 TERAVİH:21:4
ELAZIĞ İFTAR:19:15 TERAVİH:20:40
ERZİNCAN İFTAR:19:16 TERAVİH:20:42
ERZURUM İFTAR:19:09 TERAVİH:20:36
ESKİŞEHİR İFTAR:19:52 TERAVİH:21:18
GAZİANTEP İFTAR:19:20 TERAVİH:20:42
GİRESUN İFTAR:19:22 TERAVİH:20:51
GÜMÜŞHANE İFTAR:19:17 TERAVİH:20:45
HAKKARİ İFTAR:18:55 TERAVİH:20:18
HATAY İFTAR:19:24 TERAVİH:20:44
IĞDIR İFTAR:18:58 TERAVİH:20:25
ISPARTA İFTAR:19:48 TERAVİH:21:12
KİLİS İFTAR:19:21 TERAVİH:20:42
KIRIKKALE İFTAR:19:40 TERAVİH:21:07
KIRKLARELİ İFTAR:20:08 TERAVİH:21:39
KIRŞEHİR İFTAR:19:36 TERAVİH:21:02
KOCAELİ İFTAR:19:56 TERAVİH:21:24
KONYA İFTAR:19:41 TERAVİH:21:04
KÜTAHYA İFTAR:19:53 TERAVİH:21:19
MALATYA İFTAR:19:18 TERAVİH:20:42
MANİSA İFTAR:20:02 TERAVİH:21:27
MARDİN İFTAR:19:07 TERAVİH:20:29
MERSİN İFTAR:19:31 TERAVİH:20:52
MUĞLA İFTAR:19:56 TERAVİH:21:19
MUŞ İFTAR:19:06 TERAVİH:20:31
NEVŞEHİR İFTAR:19:33 TERAVİH:20:58
NİĞDE İFTAR:19:32 TERAVİH:20:56
ORDU İFTAR:19:24 TERAVİH:20:53
OSMANİYE İFTAR:19:25 TERAVİH:20:47
RİZE İFTAR:19:14 TERAVİH:20:43
SAKARYA İFTAR:19:54 TERAVİH:21:22
SAMSUN İFTAR:19:31 TERAVİH:21:01
ŞANLIURFA İFTAR:19:15 TERAVİH:20:37
SİİRT İFTAR:19:03 TERAVİH:20:27
SİNOP İFTAR:19:37 TERAVİH:21:08
ŞIRNAK İFTAR:19:00 TERAVİH:20:23
SİVAS İFTAR:19:26 TERAVİH: 20:52
TEKİRDAĞ İFTAR:20:06 TERAVİH:21:35
TOKAT İFTAR:19:29 TERAVİH:20:56
TRABZON İFTAR:19:17 TERAVİH:20:46
TUNCELİ İFTAR:19:15 TERAVİH:20:40
UŞAK İFTAR:19:54 TERAVİH:21:19
VAN İFTAR:18:58 TERAVİH:20:23
YALOVA İFTAR:19:58 TERAVİH:21:27
YOZGAT İFTAR:19:35 TERAVİH:21:01
ZONGULDAK İFTAR:19:50 TERAVİH:21:19.