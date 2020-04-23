Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.04.2020 20:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.04.2020 20:38
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstiklal Marşı çağrısı

    Başkan Erdoğan Twitter'dan 23 Nisan paylaşımında bulundu. Erdoğan, "Bugün TRT’ye gönderdikleri videolarla 23 Nisan coşkusunu evlerimizde yaşatan 171 bin yavrumuza ve bu müstesna bayramın armağan edildiği tüm çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çocuklar unutmayın, 21.00’de evlerimizin balkonundan hep birlikte ’mızı okuyacağız." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan'dan İstiklal Marşı çağrısı

    Başkan Twitter'dan 23 Nisan paylaşımında bulundu.

    Erdoğan, "Bugün TRT'ye gönderdikleri videolarla 23 Nisan coşkusunu evlerimizde yaşatan 171 bin yavrumuza ve bu müstesna bayramın armağan edildiği tüm çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çocuklar unutmayın, 21.00'de evlerimizin balkonundan hep birlikte İstiklâl Marşı'mızı okuyacağız." ifadelerini kullandı.

    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstiklal Marşı çağrısı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri