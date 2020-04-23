18 günlük bebek Covid-19’u yere serdi

Bursa'da anne-babası hastalanan 10 günlük bebeğe test yapıldı. Corona virüsü saptandı.
Hastaneye kaldırılan kız bebeğe 8 gün tedavi uygulandı. Virüsü alt eden minik yavru dün evine yollandı.
BU NE HAL!
TÜRKİYE, Coronavirüs'e karşı dört koldan mücadele başlattı. Bu kapsamda 23-24-25 ve 26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. Yasak, Ramazan'ın ilk günlerine denk gelince market ve pazarlarda yoğunluk yaşandı. Dün, İstanbul Bayrampaşa'daki sebze halinde de tarihi bir kalabalık vardı. İş yeri ve evlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için hale gidenler sosyal mesafe kuralına uymadı. Halin girişinde uzun araç kuyrukları oluştu, vatandaşlar yiyeceklerini el arabalarıyla taşıdı.
Vatandaşlar, kuralları hiçe sayıp Ramazan alışverişine çıktı. Eminönü'ndeki tarihi Mısır Çarşısı'nda yoğun bir kalabalık vardı.
65 yaş ve üstü vatandaşların kurallara uymayıp sokağa çıkması, tepki topladı.
GÖZ BEBEKLERİ
Bursa'da Corona önlemleri kapsamında yeni doğan bebekler de unutulmadı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeklere, yüz siperliği takıldı.
VİRÜSLÜ PASTA
Konya'da nikahları ertelenen Dr. Cumali Yılmaz (30) ile paramedik Büşra Tokkacı (26) hastanede virüs şeklinde hazırlanan pastalarını kesti.
VE İYİLEŞME BAŞLADI
Türkiye'de ilk kez uygulanan tedavide umut veren gelişme yaşandı. Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, ilk plazma nakli yapılan Abidin Aybar (56), yoğun bakımdan çıkartılarak normal servise alınacağı açıklandı.
SALGIN KONTROL ALTINDA
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, ölüm oranı ve vaka sayısının düştüğünü belirtti. Koca "Veriler bize salgının kontrol altında olduğunu gösteriyor. Tedbirleri uygulamaya devam edelim. Türkiye'de her 3 yataktan 2 tanesi boştur. Avrupa'da tüm yatakların dolu olduğu ortamda aradaki fark görünmektedir. Türkiye yüzde 2.3 ile en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden biridir" dedi. Bakan, son 24 saatte 3083 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 117 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının ise 98 bin 674, can kaybının ise 2376 olduğunu belirtti.
TEŞEKKÜRLER PİDE YİNE 3 LİRA TÜRKİYE
Türkiye İrlanda'ya Coronavirüs için tıbbi yardım paketi iletti. Drogheda United futbol takımı, mesaj gönderdi: Büyüksün Türk devleti...
TÜRKİYE'DE CAN SUYU
İngiltere, Coronavirüs ile mücadelede sınıfta kaldı. Ülkede doktorlar ekipman sıkıntısı yaşadı. Dünyaya yardımlaşma dersi veren Türkiye, İngiltere'ye ikinci kez tıbbi yardım malzemesi desteği sağladı. Dün İstanbul Havalimanı'na inen İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Airbus A400M tipi kargo uçağı 84 ton malzemeyi aldıktan sonra ülkesine döndü.
MESAİYE DÜZENLEME
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı sonuna kadar mesai saatiyle ilgili yeni düzenlemeye gidildiğini açıkladı: 27 Nisan Pazartesi gününden 27 Mayıs 2020'ye (Ramazan Bayramı sonu) kadar geçerli olmak üzere İstanbul'da mesai saatleri; 09.00-12.30 ve 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır.
15 BİN KİŞİYİ DAHA GETİRDİK
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Coronavirüs sürecine ilişkin, dün gece itibariyle 15 bin vatandaşın Türkiye'ye getirilip karantinaya alındığını bildirdi. 25 bin vatandaşın daha Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan çalışmaların devam ettiğini söyledi.
GAZI MECLİS 100 YAŞINDA
İstiklal Mücadelesinin karargahı TBMM, bugün 100 yaşına girdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Coronavirüs önlemleri kapsamında düzenlendi. Çocuklar evde kutlarken Anıtkabir, TBMM ve eski Meclis'te dar kapsamda törenler düzenlendi.
BULAŞICILIK ORANI DÜŞTÜ
Türkıye'de salgınla mücadele kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilk meyvelerini verdi. Salgının hızının indiği tespit edildi. İstabul'da 1 kişinin 16 kişiyi hasta etme oranı 3'e geriledi. Virüsün bulaşma oranı yüzde 20'lere indi.
Zübeyde YALÇIN
Hastaneye kaldırılan kız bebeğe 8 gün tedavi uygulandı. Virüsü alt eden minik yavru dün evine yollandı.
BU NE HAL!
TÜRKİYE, Coronavirüs'e karşı dört koldan mücadele başlattı. Bu kapsamda 23-24-25 ve 26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. Yasak, Ramazan'ın ilk günlerine denk gelince market ve pazarlarda yoğunluk yaşandı. Dün, İstanbul Bayrampaşa'daki sebze halinde de tarihi bir kalabalık vardı. İş yeri ve evlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için hale gidenler sosyal mesafe kuralına uymadı. Halin girişinde uzun araç kuyrukları oluştu, vatandaşlar yiyeceklerini el arabalarıyla taşıdı.
Vatandaşlar, kuralları hiçe sayıp Ramazan alışverişine çıktı. Eminönü'ndeki tarihi Mısır Çarşısı'nda yoğun bir kalabalık vardı.
65 yaş ve üstü vatandaşların kurallara uymayıp sokağa çıkması, tepki topladı.
GÖZ BEBEKLERİ
Bursa'da Corona önlemleri kapsamında yeni doğan bebekler de unutulmadı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeklere, yüz siperliği takıldı.
VİRÜSLÜ PASTA
Konya'da nikahları ertelenen Dr. Cumali Yılmaz (30) ile paramedik Büşra Tokkacı (26) hastanede virüs şeklinde hazırlanan pastalarını kesti.
VE İYİLEŞME BAŞLADI
Türkiye'de ilk kez uygulanan tedavide umut veren gelişme yaşandı. Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, ilk plazma nakli yapılan Abidin Aybar (56), yoğun bakımdan çıkartılarak normal servise alınacağı açıklandı.
SALGIN KONTROL ALTINDA
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, ölüm oranı ve vaka sayısının düştüğünü belirtti. Koca "Veriler bize salgının kontrol altında olduğunu gösteriyor. Tedbirleri uygulamaya devam edelim. Türkiye'de her 3 yataktan 2 tanesi boştur. Avrupa'da tüm yatakların dolu olduğu ortamda aradaki fark görünmektedir. Türkiye yüzde 2.3 ile en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden biridir" dedi. Bakan, son 24 saatte 3083 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 117 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının ise 98 bin 674, can kaybının ise 2376 olduğunu belirtti.
TEŞEKKÜRLER PİDE YİNE 3 LİRA TÜRKİYE
Türkiye İrlanda'ya Coronavirüs için tıbbi yardım paketi iletti. Drogheda United futbol takımı, mesaj gönderdi: Büyüksün Türk devleti...
TÜRKİYE'DE CAN SUYU
İngiltere, Coronavirüs ile mücadelede sınıfta kaldı. Ülkede doktorlar ekipman sıkıntısı yaşadı. Dünyaya yardımlaşma dersi veren Türkiye, İngiltere'ye ikinci kez tıbbi yardım malzemesi desteği sağladı. Dün İstanbul Havalimanı'na inen İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Airbus A400M tipi kargo uçağı 84 ton malzemeyi aldıktan sonra ülkesine döndü.
MESAİYE DÜZENLEME
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı sonuna kadar mesai saatiyle ilgili yeni düzenlemeye gidildiğini açıkladı: 27 Nisan Pazartesi gününden 27 Mayıs 2020'ye (Ramazan Bayramı sonu) kadar geçerli olmak üzere İstanbul'da mesai saatleri; 09.00-12.30 ve 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır.
15 BİN KİŞİYİ DAHA GETİRDİK
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Coronavirüs sürecine ilişkin, dün gece itibariyle 15 bin vatandaşın Türkiye'ye getirilip karantinaya alındığını bildirdi. 25 bin vatandaşın daha Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan çalışmaların devam ettiğini söyledi.
GAZI MECLİS 100 YAŞINDA
İstiklal Mücadelesinin karargahı TBMM, bugün 100 yaşına girdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Coronavirüs önlemleri kapsamında düzenlendi. Çocuklar evde kutlarken Anıtkabir, TBMM ve eski Meclis'te dar kapsamda törenler düzenlendi.
BULAŞICILIK ORANI DÜŞTÜ
Türkıye'de salgınla mücadele kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilk meyvelerini verdi. Salgının hızının indiği tespit edildi. İstabul'da 1 kişinin 16 kişiyi hasta etme oranı 3'e geriledi. Virüsün bulaşma oranı yüzde 20'lere indi.
Zübeyde YALÇIN