Ramazan ayı 2020 yılında 24 Nisan Cuma günü başlıyor. Müslümanlar 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece bu yılın ilk sahuruna kalkacak. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte bu özel ve önemli aya dair sorular da sıkça gündeme gelmeye başladı.
RAMAZAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?
-Kur'ân Okumak ve ve Hatim Yapmak
-Sahur Yapmak
-Faziletine İnanarak Oruç Tutmak
-Oruç Tutarken Tüm Uzuvlarımızı Haramlardan Korumak
-İftar İçin Acele Etmek ve İftar Vermeye Gayret Etmek
- Teravih Namazı Kılmak
- İhlası Muhafaza Etmek
- Cemaatle Namaza Daha Çok Dikkat Etmek
- Teheccüt Namazı Kılmak
-Dua Etmek
- Tevbe ve İstiğfar Etmek
- Salat-u Selamı Çoğaltmak
- Allah Teâla'yı Daha Çok Zikretmek
- Son On Gün İtikafa Girmek
-Zekat ve Fitre Vermek
RAMAZANDA OKUNACAK EN FAZİLETLİ DUA VE TESBİH ZİKİRLERİ
Ramazan ayının 1 ve 10. Günleri arasında günde 100 defa Ya Erhamerrahimin tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iman edenlerin en merhametlisi) anlamına gelir.
Ramazan ayının 11 ve 20. Günleri arasında günde 100 defa Ya Gaffarez Zünü tesbihi çekilir. Bu tesbih ( Ey günahları bağışlayan) anlamına gelir.
Ramazan ayının 21 ve 30. Günleri arasında günde 100 defa Ya Atikarrikab tesbihi çekilir. Bu tesbih ( Ey iyileri koruyan) anlamına gelir.
Allahım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışlaması bol olansın. (Âl-i Imran Suresi, 8. ayet)
Allahım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara rahmet et. (Isrâ Suresi, 24. Ayet)
Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)