Peygamberimiz Ramazan ayında nasıl ibadet ederdi?

Dinimizde önemli bir yeri bulunan Ramazan ayında Kur'an'ı Kerim indirilmiştir. 11 aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Ramazan, bolluk ve bereket ayıdır. Allah'a dualar etmek ve tövbe etmek Ramazan ayında daha önemli hale gelmektedir. Peki Peygamber Efendimiz bu ayı nasıl geçirirdi, hangi ibadetleri aksatmadan yapardı?

PEYGAMBER EFENDİMİZ RAMAZAN AYINI NASIL GEÇİRİRDİ?



Hz. Muhammed hayatı boyunca hep sosyal biri olmuştur. Özellikle Ramazan'da hasta ve yaşlılara yaptığı ziyaretleri artırdığı biliniyor. Fakirlerin ihtiyaçlarının giderilmesinde de aktif bir rol üstlenmiştir. Peygamberimiz kendi yaptığı ziyaretlerin yanında diğer müminleri de akraba ziyaretlerine teşvik ederdi. Ümmetine zekat konularında da tavsiyelerde bulunurdu. Hz. Muhammed sahur ve iftarda karnını çok doyurmaz, genelde hurma yiyip su içerdi. Diğer sahabelerden farklı beslenmeyen peygamberimiz, elindekileri de çoğunlukla dağıtırdı. Hz. Muhammed iftar yemeklerinde aşırıya kaçmazdı. Ayrıca Peygamber Efendimiz iftar sofrasında dua etmeyi de severdi. Peygamberimiz teravih namazlarını yalnız ya da cemaatle kılardı. Ramazan ayının son dönemlerinde de ev ahalisiyle gece ibadet ederdi. Hz. Muhammed mutlaka, sahura kalkardı. Peygamber Efendimiz her gün Kur'an-ı Kerim okurdu. Ramazan ayının son on gününe girdiğinde normal günlerden daha fazla ibadete yönelirdi.

Hz. Peygamber oruç tutarken niyeti ihmal etmemiştir. Hz. Peygamber'in tatlı bir yiyecekle, özellikle de hurmayla orucunu açtığı rivayet edilir. Hurma bulamadığı zamanlarda ise orucunu suyla açtığı ve böyle yapılmasını tavsiye ettiği de rivayetlerden biridir. Hz. Peygamber'in, oruçlu olduğu günlerde günlük işlerini ve diğer ibadetlerini aksatmadığı biliniyor. Hz. Muhammed, Ramazan ayında yalan ve gıybet konusunda daha dikkatli olunmasına fazlaca özen göstermiştir. Bedensel temizliğine oldukça önem veren Hz Muhammed, diş temizliğine ve vücut temizliğine her zaman dikkat etmiştir. Hz. Peygamber, Ramazan akşamlarını özellikle teravih namazı kılarak geçirmiş ve müminleri de bu namazı kılmaya teşvik etmiştir. Hz. Muhammed, zekâtını da bu dönemde fazlasıyla yerine getirmiştir.