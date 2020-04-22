Kuşluk namazı nedir, fazileti nelerdir? Kuşluk namazı nasıl kılınır?

Gündemde en çok konuşulan konulardan biri de kuşluk namazıdır. Kuşluk (Daha) namazının saat kaçta ve nasıl kılındığı internet üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Kuşluk namazının kaç rekat olduğunu ve faziletlerinin neler olduğunu da haberimizde derledik.
KUŞLUK NAMAZI KAÇ REKATTIR, NASIL KILINIR?
Kuşluk namazı 2 rekattır. Aşağıda belirttiğimiz şekilde kılabilirsiniz.
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Duha namazı kılmaya" diye niyet ederiz"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarızSübhaneke'yi okuruzEuzü-besmele çekerizFatiha okuruzKur'an'dan bir sure okuruzRüku'ya giderizSecde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuzBesmele çekerizFatiha okuruzKur'an'dan bir sure okuruzRüku'ya giderizSecde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye giderizOturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız Kaynak: Duha namazı nasıl kılınır, kuşluk namazı kılınışı, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?
KUŞLUK NAMAZI FAZİLETİ
(Herkesin eklem yeri kadar sadaka vermesi gerekir. Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah veya Allahü ekber demek birer sadakadır. İyiliği tavsiye etmek, kötülüğe mani olmaya çalışmak birer sadakadır. İki rekat kuşluk namazı kılmak ise bütün bunları karşılar.) [Müslim]
(İki rekat kuşluk namazı kılan gafillerden olmaz. Dört rekat kılan, abidlerden olur. Altı rekat kılarsa, bu namaz o gün ona kâfi gelir. Sekiz rekat kılan, masivayı terk edip itaat eden kullardan yazılır. On iki rekat kılan da Cennette özel bir köşke kavuşur.) [Taberani]
Ebû Zer-radıyallahü Anhâ-'den rivayete göre Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdu: "Bir kimse kuşluk namazının iki rekatına devam etse, günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affolunur." (Tirmizi, Vitr, 15)
İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- hadisin şerh ederken şöyle demiştir:
"Bu hadis, Duhâ namazının fazîletinin büyüklüğüne, yerinin önemli olduğuna ve bu namazın iki rekât olarak da geçerli olduğuna bir delildir." (Nevevî; "Sahih-i Müslim Şerhi")
Peygamber efendimizin, düşman üstüne gönderdiği askerler, kısa zamanda zafer kazanıp bol ganimet ile evlerine döndüler. Bu askerlere gıpta edenleri görünce buyurdu ki:
(Size bunlardan daha kısa süren, daha çok ganimet getiren ve daha tez eve döndüren cihad yolunu göstereyim. Kuşluk namazı için camiye giden, daha az savaşmış, daha çok ganimet almış ve daha tez evine dönmüş olur.) [İ. Ahmed]