Kerahat vakti nedir, Kerahat vaktinde neler yapılmaz? Kerahat vakti namaz kılınır mı?

Güneşin doğuş, batış ve tam tepede bulunduğu vakte kerahat vakti denir. Kafa karışıklığı yaratan konulardan biri olan keharet vaktinde dikkatli olunmalı ve bazı ibadetlerin yapılmaması gerekir. İbadetlerin kabul olmayacağı keharet vakti hakkında merak edilen bilgiler haberimizde yer alıyor.
KERAHAT VAKTİNDE NAMAZ KILMAK YASAK MIDIR?
Ukbe b. Âmir el-Cühenî'den şöyle nakledilmiştir: "Resûlullah (s.a.s.) bize üç vakitte namaz kılmayı ve ölülerimizi defnetmeyi yasakladı: Güneşin doğmasından itibaren bir veya iki mızrak boyu yükselmesine kadar, güneşin gökyüzünde tam dik oluşundan batıya yönelmesine kadar ve güneşin sararmasından itibaren batmasına kadar." (Müslim, Müsâfirîn, 293; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 55; Tirmizî, Cenâiz, 41)
Bu üç vakti kapsayan kerahat vaktinde hiçbir namazın kılınmaması gerektiği yukarı hadiste anlatılmaktadır. Kerahat vaktinden önce hazırlanan cenazenin de namazı kılınamaz fakat bu vakitlerde hazırlanmışsa kılınabilir. Daha önce okunmuş bir secde ayetinden dolayı "tilâvet secdesi" yapılamaz. Ancak kerâhet vaktinde okunan secde âyetinin secdesi, daha sonraya bırakmak efdal olsa da bu vakitte yapılabilir. Güneşin batmasından önceki kerâhet vaktinde, sadece o günün ikindi namazının farzı kılınabilir. Ayrıca kerahat vaktinde uyumak da iyi değildir, bu kişi hem sağlık hem de dini yönden olumsuz etkilenir.