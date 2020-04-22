Kerahat vakti nedir, Kerahat vaktinde neler yapılmaz? Kerahat vakti namaz kılınır mı?





Bu üç vakti kapsayan kerahat vaktinde hiçbir namazın kılınmaması gerektiği yukarı hadiste anlatılmaktadır. Kerahat vaktinden önce hazırlanan cenazenin de namazı kılınamaz fakat bu vakitlerde hazırlanmışsa kılınabilir. Daha önce okunmuş bir secde ayetinden dolayı "tilâvet secdesi" yapılamaz. Ancak kerâhet vaktinde okunan secde âyetinin secdesi, daha sonraya bırakmak efdal olsa da bu vakitte yapılabilir. Güneşin batmasından önceki kerâhet vaktinde, sadece o günün ikindi namazının farzı kılınabilir. Ayrıca kerahat vaktinde uyumak da iyi değildir, bu kişi hem sağlık hem de dini yönden olumsuz etkilenir.