Karantinadaki komşularına konser verdi

Ankara Etimesgut'ta şarkıcı Oğuz Boran, karantinayı eğlenceli hale getirdi. Site bahçesini sahneye dönüştürüp komşularına konser verdi. 160 daireli sitede yaşayanlar, Boran'ın şarkılarına eşlik etti. Boran, "Evde kalan dostlarımıza motivasyon sağlamak ve onların bu zorlu süreçte yanlarında olduğumuzu bilmeleri için böyle bir konser verdik. Bu süreçte insanları müzikle motive ettiğim için mutluyum" dedi.
MEHMETÇİK GÜVENDE
Kışlalarda da Coronavirüs önlemleri vardı. Tekirdağ Çorlu'da bulunan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda tüm tedbirler tamamlandı. Maske dağıtılan her Mehmetçik'in vücut ısısı ölçümü yapıldı. Koğuşlar, kapı kolları, ranza ve soyunma dolapları günde 3 kez dezenfekte edildi.
Uğur YILDIRIM
İYİ Kİ DOĞDUN KARDEŞİ
ANTALYA'DA Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görevli paramedik Tuğçe Pekçolak (24), salgın nedeniyle ailesiyle kaldığı eve gidemedi. Kardeşi Buse'nin doğum gününü balkonun altından kutlayabildi.
ONLINE KINA!
İSTANBUL'DA Pınar Gürkan (35) ve Mutlu Toksöz (38) çifti, Corona nedeniyle düğünlerini iptal etti. Gelin Gürkan, kına gecesini internet üzerinden düzenledi. 37 arkadaşı, online bağlantı ile "Yüksek yüksek tepelere" şarkısını söyledi.
VİRÜS DAR GELDİ
ÇORUM'DA dünyanın en dar sokağı olarak bilinen 'Dikiciler Sokağı'nda da Corona alarmı vardı. 1.5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki sokakta, herkes sosyal mesafe uyarılarını dikkate aldı. Dükkanlarında maske ile çalıştı.
ÇOCUKLAR UNUTULMADI
İstanbul'da Esenler Belediyesi, bu yıl 23 Nisan'ı evde geçirecek çocukları unutmadı. Sokakları gezen palyaçolar miniklere, resim defteri ve boya kalemleri dağıttı.
ÖRNEK KÖY
Prof. Dr. Ateş Kara'nın doğup büyüdüğü Tokat'ın Ardıçlı köyünde de Corona önlemleri vardı. Köy sakinleri, Kaya'nın önerilerini bir bir uyguladı. Köy Muhtarı Ünal Subaşı, "Tavsiyelerini takip ediyoruz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Herkes evinde ve bahçesinde bir araya gelmekten kaçınıyor" ifadesini kullandı.
TOPLU İFTAR YOK
İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan genelgesi: İftar çadırları kurulmayacak. Pide üretimi iftardan 2 saat önce bitecek.
STENT-UP
İstanbul'da damarlarında 3 stent bulunan Hüseyin Çınar, virüs kaptı. Yoğun bakımda kalp krizi geçirince 4. stent takıldı. Tekrar ayağa kalktı.
TERÖRİSTEN VİRÜS İTİRAFI
PKK'DAN kaçan H.A., Mardin'de teslim oldu. A., "Salgın yüzünden örgütte çok hasta var. Hastalananlara intihar eylemi yapmaları dayatılıyor" dedi.
KURBAN SAYISI 172 BİN 778
DÜNYA genelinde Corona'ya yenik düşenlerin sayısının 172 bin 778'e çıktığı duyuruldu. Toplam vaka sayısı ise 2.5 milyonu aştı. İyileşenlerin sayısı 660 bini buldu.
PARTİZANLIK YAPMASINLAR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li belediyeleri eleştirdi. Çelik, "Hiç kimse hizmet yaptım diye bir perdenin üzerine sahra hastanesi yazmak ya da ekmek götürme işine partisinin siyasi damgasını vurmak gibi bir yaklaşım içinde olmamalıdır. Şimdi zaman, partizanlık yapma zamanı değildir" dedi.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN KRİTİK GÖRÜŞME
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Çinli mevkidaşı Vang Yi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakan, görüşmede Coronavirüs salgınını ve alınan önlemleri değerlendirdi.
CAN KAYBI 2259'A ÇIKTI
SAĞLIK Bakanlığı, dün 119 hastanın hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının ise 95 bin 591'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, toplam iyileşen sayısının 14 bin 918 olduğunu, yoğun bakım hasta sayısının bin 865, entübe hasta sayısının da bin 6'ya çıktığını bildirdi.
MECLİS'TE 100. YIL HEYECANI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılı Corona önlemleri kapsamında kutlanacak. Sosyal mesafe korunarak ve maske takılarak yapılacak kutlamalarda Meclis özel gündemle saat 14.00'de toplanacak.
Eda IŞIK
MEHMETÇİK GÜVENDE
Kışlalarda da Coronavirüs önlemleri vardı. Tekirdağ Çorlu'da bulunan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda tüm tedbirler tamamlandı. Maske dağıtılan her Mehmetçik'in vücut ısısı ölçümü yapıldı. Koğuşlar, kapı kolları, ranza ve soyunma dolapları günde 3 kez dezenfekte edildi.
Uğur YILDIRIM
İYİ Kİ DOĞDUN KARDEŞİ
ANTALYA'DA Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görevli paramedik Tuğçe Pekçolak (24), salgın nedeniyle ailesiyle kaldığı eve gidemedi. Kardeşi Buse'nin doğum gününü balkonun altından kutlayabildi.
ONLINE KINA!
İSTANBUL'DA Pınar Gürkan (35) ve Mutlu Toksöz (38) çifti, Corona nedeniyle düğünlerini iptal etti. Gelin Gürkan, kına gecesini internet üzerinden düzenledi. 37 arkadaşı, online bağlantı ile "Yüksek yüksek tepelere" şarkısını söyledi.
VİRÜS DAR GELDİ
ÇORUM'DA dünyanın en dar sokağı olarak bilinen 'Dikiciler Sokağı'nda da Corona alarmı vardı. 1.5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki sokakta, herkes sosyal mesafe uyarılarını dikkate aldı. Dükkanlarında maske ile çalıştı.
ÇOCUKLAR UNUTULMADI
İstanbul'da Esenler Belediyesi, bu yıl 23 Nisan'ı evde geçirecek çocukları unutmadı. Sokakları gezen palyaçolar miniklere, resim defteri ve boya kalemleri dağıttı.
ÖRNEK KÖY
Prof. Dr. Ateş Kara'nın doğup büyüdüğü Tokat'ın Ardıçlı köyünde de Corona önlemleri vardı. Köy sakinleri, Kaya'nın önerilerini bir bir uyguladı. Köy Muhtarı Ünal Subaşı, "Tavsiyelerini takip ediyoruz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Herkes evinde ve bahçesinde bir araya gelmekten kaçınıyor" ifadesini kullandı.
TOPLU İFTAR YOK
İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan genelgesi: İftar çadırları kurulmayacak. Pide üretimi iftardan 2 saat önce bitecek.
STENT-UP
İstanbul'da damarlarında 3 stent bulunan Hüseyin Çınar, virüs kaptı. Yoğun bakımda kalp krizi geçirince 4. stent takıldı. Tekrar ayağa kalktı.
TERÖRİSTEN VİRÜS İTİRAFI
PKK'DAN kaçan H.A., Mardin'de teslim oldu. A., "Salgın yüzünden örgütte çok hasta var. Hastalananlara intihar eylemi yapmaları dayatılıyor" dedi.
KURBAN SAYISI 172 BİN 778
DÜNYA genelinde Corona'ya yenik düşenlerin sayısının 172 bin 778'e çıktığı duyuruldu. Toplam vaka sayısı ise 2.5 milyonu aştı. İyileşenlerin sayısı 660 bini buldu.
PARTİZANLIK YAPMASINLAR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li belediyeleri eleştirdi. Çelik, "Hiç kimse hizmet yaptım diye bir perdenin üzerine sahra hastanesi yazmak ya da ekmek götürme işine partisinin siyasi damgasını vurmak gibi bir yaklaşım içinde olmamalıdır. Şimdi zaman, partizanlık yapma zamanı değildir" dedi.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN KRİTİK GÖRÜŞME
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Çinli mevkidaşı Vang Yi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakan, görüşmede Coronavirüs salgınını ve alınan önlemleri değerlendirdi.
CAN KAYBI 2259'A ÇIKTI
SAĞLIK Bakanlığı, dün 119 hastanın hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının ise 95 bin 591'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, toplam iyileşen sayısının 14 bin 918 olduğunu, yoğun bakım hasta sayısının bin 865, entübe hasta sayısının da bin 6'ya çıktığını bildirdi.
MECLİS'TE 100. YIL HEYECANI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılı Corona önlemleri kapsamında kutlanacak. Sosyal mesafe korunarak ve maske takılarak yapılacak kutlamalarda Meclis özel gündemle saat 14.00'de toplanacak.
Eda IŞIK