Ayet ve hadislerle Kuran okumanın faziletleri! Abdestsiz kuran okunur mu? Kuran nasıl okunmalı?

Müslüman aleminin yerine getirmesi gereken en önemli ibadetlerden biri Kur'an-ı Kerim'i okumaktır. Allah'ın kelamı olan ve İslam aleminin doğru yolda yürümesi için Kadir Gecesi'nde gökyüzüne indirilen Kur'an-ı Kerimi okumak kadar nasıl okunduğu da önemlidir. Peki Kuran abdestsiz okunabilir mi? Kuran okumanın faziletleri nelerdir?



ABDESTSİZ KURAN OKUMAK GÜNAH MI?



Hz. Peygamberin (s.a.s.) Amr b. Hazm'a gönderdiği mektupta yer alan "Kur'an'a ancak temiz olan dokunsun" (Muvatta, Kur'an, 1) hadis-i şerifidir. Allah katından gökyüzündeki insanlarla buluşturulan Kur'an-ı Kerim'in saygıdan ve temizlikten dolayı abdestli okunması faziletlidir.



KURAN OKUMANIN FAZİLETLERİ NELERDİR?

-Hasan el-Basrî'nin rivâyet ettiği bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem Efendimiz (a.s.m.) bu hususta şöyle buyururlar:

"Kur'ân'ı öğreniniz. Muhakkak kıyamet gününde o ehline en güzel bir şefaatçidir."

-Ebû Ümâme'nin (ra) işittiğine göre Resûlullah:

"Kur'an okuyun, zira Kur'an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir." buyurmuştur.

- Ebû Davud'un rivâyet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (a.s.m.) bu hususta şöyle buyururlar:

"Kim Kur'ân'ı okur, hükümleriyle amel ederse, onun anne-babasına kıyamet gününde bir taç giydirilir. Bu tacın nuru güneşin bütün dünyadaki evlerde bulunan ışığından daha parlak olacaktır. Kur'ân ile amel etmeyi ne zannediyorsunuz?"

-Âişe'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle demiştir:

"Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır."

-İbn Ömer'den (ra) rivayet edildiğine göre Peygamber:

"Yalnız şu iki kimseye gıpta edilir: Birisi, Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse; diğeri de, Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse." buyurmuştur.

-Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre, Rasûlullah öyle buyurmuştur:

"Bir cemaat Allâh'ın evlerinden bir evde toplanır, Allâh'ın Kitâbını okur ve aralarında müzakere ederlerse, üzerlerine sekînet iner, (gönül huzuruna kavuşurlar). Onları rahmet kaplar ve melekler etraflarını kuşatır. Allah Teâlâ da o kimseleri kendi nezdinde bulunanların arasında anar."

İbn Mes'ûd'dan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle demiştir:

"Bir kimse, Allah'ın Kitabı'ndan bir harf okuduğunda ona bir hasene/iyilik yazılır. Hasene de on misli sevapla karşılanır. Ben size Elif-lâm-mîm bir harftir, demiyorum. Elif bir harf, lâm bir harf, mîm de bir harftir."

