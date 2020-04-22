23 Nisan mesajları resimli kısa uzun mesajları

"Ulusal egemenlik, ulusun namusu, onuru ve şerefidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

"Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

"Çocuklar sizler, Türkiye' yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

"Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

"Çocuklar geleceğe gönderdiğimiz ve asla göremeyeceğimiz mesajlardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

"Çocuklar sizler, Türkiye' yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

"Çocukların hükmettiği bir dünya ancak oyuncak dünyası olur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

"Bir çocuk kadar güzel şey yoktur, başını göğe doğru kaldıran. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

"Varlığından güç aldığımız çocuklarımız ve gençlerimiz, bu konudaki en büyük teminatımızı oluşturmaktadır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."