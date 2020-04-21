Bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısında kapsamlı bir şekilde koronavirüsle mücadelenin detayları ele alınacak. Toplantının öğleden sonra gerçekleşmesi bekleniyor. Ardından Sağlık Bakanı kameralar karşısına geçerek son koronavirüs rakamlarını açıklayacak ve gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.







TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini ve 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu günlük koronavirüs tablosuna göre dün yapılan 39 bin 703 testten 4 bin 674'ü pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise, 2 bin 140'a yükseldi.