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    • 21.04.2020 09:49
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    : toplanıyor! Tüm gözler 'nın yeni açıklamasında

    haberine göre Koronavirüs ile Mücadele bugün toplanıyor. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameralar karşısına geçerek bir basın açıklamasında bulunacak.

    Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

    Bugün gerçekleştirilecek toplantısında kapsamlı bir şekilde koronavirüsle mücadelenin detayları ele alınacak. Toplantının öğleden sonra gerçekleşmesi bekleniyor. Ardından Sağlık Bakanı kameralar karşısına geçerek son koronavirüs rakamlarını açıklayacak ve gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.



    TÜRKİYE'DE SON DURUM
    , dün akşam corona virüsü ile ilgili gelişmelerini ve 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu günlük koronavirüs tablosuna göre dün yapılan 39 bin 703 testten 4 bin 674'ü pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise, 2 bin 140'a yükseldi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: Bilim Kurulu toplanıyor! Tüm gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni açıklamasında
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