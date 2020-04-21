Ekmeğini marketten drone ile aldı

Türkiye, dünyayı etkisi altına alan Corona'ya savaş açtı. Virüsün yayılmasını önlemek için herkese 'Evde kalın' çağrısı yapıldı. Türk halkı da yetkililerin uyarılarını dikkate aldı. Hem kendi hayatını hem de sevdiklerini korumaya çalıştı. Bazıları, aldığı önlemlerle fark yarattı! Rize'de Murat Namlı isimli vatandaş, ekmek almak için bile evinden çıkmadı. 700 metre mesafedeki markete gitmek yerine drone uçurarak ihtiyaçlarını karşıladı. Market sahibi Şefik Büyükterzi ile anlaşan Namlı, ekmek aldığı eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Murat Namlı, ekmeği drone ile sipariş etti.
TIPATIP MUTLULUK
İstanbul'da Anestezi Uzmanı Elif Akova ile Genel Cerrah Alişan Berk Deniz çifti, Corona hastalarının tedavisini üstlendi. Dün, görevlerine ara verip, doktor önlükleriyle dünya evine girdi. Çifte anne ve babaları eşlik etti. Gelin Akova, "Düğünümüz iptal oldu. Sosyal mesafe şartlarına uyarak nikahımızı gerçekleştirdik" dedi.
VİRÜSLE ÇATIŞTILAR
Corona ile mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulandı. Evde kalmaktan sıkılan bazı vatandaşlar ilginç yöntemlere imza attı. İstanbul Avcılar'da yasağa uyan iki arkadaş, çatıya çıkıp manzarayı seyre daldı! Yine Maltepe'de bir vatandaşın mangal sevdası karantina danımadı. Çatıda mangal yapan vatandaşın görüntüleri, şaşkınlık yarattı.
TERAVİHİ EVDE KILIN
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Herkes teravih namazını evinde, ailesiyle kılsın. Ramazan öncesi kan bağışında bulunsun...
GEÇMİŞ OLSUN BUSENAZ
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonu olup göğsümüzü kabarttı. Corona'ya yakalanan ve tedavisi tamamlanan 21 yaşındaki sporcu, "14 gün hastanede kaldım. Şimdi iyiyim" dedi.
YENİDEN DOĞDUM
Tokat'ta hemşire Özlem Şirinyaşar (32), Coronavirüs'e yakalandı. 14 gün boyunca karantinada kaldı. Testleri negatif çıkınca, görevine yeniden başladı. Arkadaşları tarafından dün alkışlarla karşılandı. Mutluluğunu şöyle anlattı: Yeniden doğmuş gibi hissediyorum.
SÜPER DEDE
Düzce'de yaşayan 74 yaşındaki Bayram Kısakol, kısa süre önce rahatsızlandı. Coronavirüs'e yakalandığı anlaşıldı. 11 gün tedavi gören Kısakol, hastalığı atlattı. Dün, hastaneden alkışlarla uğurlandı.
HALİ HARAP
Çorum Osmancık'ta Acil Tıp Teknisyeni Ali Baki Eke, 'Evde kal' çağrılarına uymayan ailesini ihbar etti. Eke, dünden beri anne ve babasının kendisiyle konuşmadığını söyledi. Sağlık Bakanı Koca'dan kendisini ailesi ile barıştırmasını istedi. "Hain evlat ilan edildim. Lütfen ailemle aramı düzeltin" dedi.
PAMUKKALE!
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve Denizli'de bulunan Pamukkale, Coronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı. 19 Mart'tan bu yana ziyaretçi alınmayan bölgede travertenler daha da beyazladı. Eşsiz güzelliği ile hayran bırakan Pamukkale'yi 2019'da 2 milyondan fazla turist ziyaret etmişti.
GÖRMEZ'İN ACI GÜNÜ
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in Corona tedavi gören annesi Sıdıka Görmez dün hayatını kaybetti. Anne Görmez'in Gaziantep Nizip'te toprağa verileceği öğrenildi.
BAHÇELİ'DEN CHP'YE TEPKİ
MHP lideri Bahçeli, Coronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulmasının huzurlu günlere kavuşmaya imkan sağlayacağını belirtti. Bahçeli, "CHP, Covid-19'a ümidini bağlasa da, salgını geçim kapısı görse de, mutlaka hezimete uğrayacak, belediyeler kanalıyla yapmaya çalıştığı paralel uygulamalarının altında kalacaktır" dedi.
MEHMETÇİK GÜVENDE
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'i Corona'dan korumak için tüm tedbirleri aldı. Bu kapsamda askerlerin düzenli olarak ateş ölçümü yapıldı. MSB'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bahar Kalkanı bölgesindeki birliklerimizde COVID-19 salgınına karşı gerekli tedbirler alınıyor" ifadesi kullanıldı.
100. YILA ÖZEL KUTLAMA
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılı Corona önlemleri kapsamında kutlanacak. Başkan Erdoğan saat 21.00'de balkondan İstiklal Marşı okuyacak. Yine aynı saatte tüm televizyon kanallarında İstiklal Marşı yayınlanacak.
Eda IŞIK
CAN KAYBI 2 BİN 140
Sağlık Bakanlığı, dün 123 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 2 bin 140'a ulaştığını bildirdi. Bakanlık, "Toplam vaka sayısı 90 bin 980'e çıktı. Dün 1454 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 13 bin 430'a yükseldi" dedi.
Murat Namlı, ekmeği drone ile sipariş etti.
TIPATIP MUTLULUK
İstanbul'da Anestezi Uzmanı Elif Akova ile Genel Cerrah Alişan Berk Deniz çifti, Corona hastalarının tedavisini üstlendi. Dün, görevlerine ara verip, doktor önlükleriyle dünya evine girdi. Çifte anne ve babaları eşlik etti. Gelin Akova, "Düğünümüz iptal oldu. Sosyal mesafe şartlarına uyarak nikahımızı gerçekleştirdik" dedi.
VİRÜSLE ÇATIŞTILAR
Corona ile mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulandı. Evde kalmaktan sıkılan bazı vatandaşlar ilginç yöntemlere imza attı. İstanbul Avcılar'da yasağa uyan iki arkadaş, çatıya çıkıp manzarayı seyre daldı! Yine Maltepe'de bir vatandaşın mangal sevdası karantina danımadı. Çatıda mangal yapan vatandaşın görüntüleri, şaşkınlık yarattı.
TERAVİHİ EVDE KILIN
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Herkes teravih namazını evinde, ailesiyle kılsın. Ramazan öncesi kan bağışında bulunsun...
GEÇMİŞ OLSUN BUSENAZ
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonu olup göğsümüzü kabarttı. Corona'ya yakalanan ve tedavisi tamamlanan 21 yaşındaki sporcu, "14 gün hastanede kaldım. Şimdi iyiyim" dedi.
YENİDEN DOĞDUM
Tokat'ta hemşire Özlem Şirinyaşar (32), Coronavirüs'e yakalandı. 14 gün boyunca karantinada kaldı. Testleri negatif çıkınca, görevine yeniden başladı. Arkadaşları tarafından dün alkışlarla karşılandı. Mutluluğunu şöyle anlattı: Yeniden doğmuş gibi hissediyorum.
SÜPER DEDE
Düzce'de yaşayan 74 yaşındaki Bayram Kısakol, kısa süre önce rahatsızlandı. Coronavirüs'e yakalandığı anlaşıldı. 11 gün tedavi gören Kısakol, hastalığı atlattı. Dün, hastaneden alkışlarla uğurlandı.
HALİ HARAP
Çorum Osmancık'ta Acil Tıp Teknisyeni Ali Baki Eke, 'Evde kal' çağrılarına uymayan ailesini ihbar etti. Eke, dünden beri anne ve babasının kendisiyle konuşmadığını söyledi. Sağlık Bakanı Koca'dan kendisini ailesi ile barıştırmasını istedi. "Hain evlat ilan edildim. Lütfen ailemle aramı düzeltin" dedi.
PAMUKKALE!
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve Denizli'de bulunan Pamukkale, Coronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı. 19 Mart'tan bu yana ziyaretçi alınmayan bölgede travertenler daha da beyazladı. Eşsiz güzelliği ile hayran bırakan Pamukkale'yi 2019'da 2 milyondan fazla turist ziyaret etmişti.
GÖRMEZ'İN ACI GÜNÜ
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in Corona tedavi gören annesi Sıdıka Görmez dün hayatını kaybetti. Anne Görmez'in Gaziantep Nizip'te toprağa verileceği öğrenildi.
BAHÇELİ'DEN CHP'YE TEPKİ
MHP lideri Bahçeli, Coronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulmasının huzurlu günlere kavuşmaya imkan sağlayacağını belirtti. Bahçeli, "CHP, Covid-19'a ümidini bağlasa da, salgını geçim kapısı görse de, mutlaka hezimete uğrayacak, belediyeler kanalıyla yapmaya çalıştığı paralel uygulamalarının altında kalacaktır" dedi.
MEHMETÇİK GÜVENDE
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'i Corona'dan korumak için tüm tedbirleri aldı. Bu kapsamda askerlerin düzenli olarak ateş ölçümü yapıldı. MSB'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bahar Kalkanı bölgesindeki birliklerimizde COVID-19 salgınına karşı gerekli tedbirler alınıyor" ifadesi kullanıldı.
100. YILA ÖZEL KUTLAMA
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılı Corona önlemleri kapsamında kutlanacak. Başkan Erdoğan saat 21.00'de balkondan İstiklal Marşı okuyacak. Yine aynı saatte tüm televizyon kanallarında İstiklal Marşı yayınlanacak.
Eda IŞIK
CAN KAYBI 2 BİN 140
Sağlık Bakanlığı, dün 123 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 2 bin 140'a ulaştığını bildirdi. Bakanlık, "Toplam vaka sayısı 90 bin 980'e çıktı. Dün 1454 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 13 bin 430'a yükseldi" dedi.