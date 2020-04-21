Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik'ten önemli uyarı: Corona 27 gün boyunca insan bedeninde barınabiliyor. Bu nedenle 14 değil 27 gün temkinli olmakta fayda var.

Havaların ısınması ile virüsün azalacağı kanaatindeyim. dağda, tepede maske takmamıza gerek yok.

VİRÜSSAVAR LİMON

Doktor Gökosmanoğlu uyardı: Corona'ya karşı bağışıklık sisteminin güçlü kalabilmesi için C ve D vitaminleri alın...

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, Coronavirüs'ü salgınına karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyenler için önerilerde bulundu.

Gökosmanoğlu, "Salgın döneminde normal bir bağışıklık sistemine ihtiyacımız var. Bağışıklık desteği için en güçlü kanıtlara sahip mikrobesinler C, D vitaminleri ve çinko (Zn)'dur" dedi ve ekledi: Kış meyvelerini ve özellikle limonu sofralarınızdan eksik etmeyin.