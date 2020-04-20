Yüz siperliği üretimine destek

Bir grup mühendis tarafından, Coronavirüs (COVİD-19) pandemisi kapsamında, özellikle risk altında ve ağır koşullar altında mücadele veren sağlık çalışanlarının yüz siperliği ihtiyacını temin etmek amacıyla başlatılan ve ülke çapına yayılan gönüllü harekete, Akdeniz Belediyesi'nden de destek geldi. Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, sağlık çalışanlarının yüz siperliği ihtiyacını karşılamak amacıyla, gönüllü mühendisler tarafından başlatılan '3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi'ne destek vereceklerini açıkladı. Başkan Gültak, gönüllülerin başlattığı bu hareketin Mersin temsilcilerinin, kentte yaptığı ve yapacağı üretim ve çalışmalara sarf malzeme ve lojistik desteğinde bulunacaklarını ifade etti. 3D teknolojisi ile üretilen siperliklerden birini de deneyen Başkan Gültak, yüz bölgesini tamamen kapatan bu tip maskelerin; Coronovirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarının korunmasında etkili olduğunun altını çizdi.