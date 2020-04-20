Uzman isimden Kovid-19'a karşı 'Evde kal' çağrısı: Hastaları görseler evden çıkmazlar

Çin'den çıkan Coronavirüs tüm dünyanın kabusu haline geldi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Çalışma yaptığımız Coronavirüs var. Aşı çalışmalarında virüsün zayıf yönü araştırılıyor. Hastalık ortadan kalkmadı, Mayıs ayı virüsün süresi hakkında belirleyici olacak" dedi. Yıldız şöyle devam etti: "Ventilatör ve yoğun bakım yatağı konusunda pek çok Avrupa ülkesinden daha iyi gidiyoruz. Hastalıkta yavaşlama insanları gevşetmemelidir.
Bazı insanların 'Evde kal' çağrılarına rağmen durmaması büyük sıkıntı. Evde kalma çağrısına uymayan kişilerin, Coronavirüs hastalarının nasıl ağır tedavi gördüğünü keşke görmesi mümkün olsa. Hastalar, aşamalı olarak şuurularını kaybediyorlar, solunum zorluğu çekiyorlar, hava açlığı başlıyor. Hastane görevim olmasa işin bitti deseler, virüsten ölenlerin nasıl can verdiğini gördüğüm için kapımı kilitler kimseye açmam."
Bazı insanların 'Evde kal' çağrılarına rağmen durmaması büyük sıkıntı. Evde kalma çağrısına uymayan kişilerin, Coronavirüs hastalarının nasıl ağır tedavi gördüğünü keşke görmesi mümkün olsa. Hastalar, aşamalı olarak şuurularını kaybediyorlar, solunum zorluğu çekiyorlar, hava açlığı başlıyor. Hastane görevim olmasa işin bitti deseler, virüsten ölenlerin nasıl can verdiğini gördüğüm için kapımı kilitler kimseye açmam."