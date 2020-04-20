Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Özkan, Coronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele sürecinde dışarıdan sipariş edilen yemeklerin, üzerindeki bakteri ve virüslerden kurtulmak için tekrar ısıtılmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Hasan Özkan

Özkan, "Diyelim ki dışarıdan pizza veya kıymalı pide sipariş ettik. Paketleme ya da pişirme işlemini yapan kişi virüs taşıyıcısı olabilir.

TOST MAKİNESİ KULLANIN

Sipariş edilen pişmiş gıdaları fırın, mikrodalga, tost makinesi ya da doğal gaz ocaklarında tekrar ısıtarak üzerindeki tüm bakteri ve virüslerden kurtulma şansımız vardır" dedi. Evde kalınan sürede bağışıklık sistemini güçlü tutmak için rutin beslenme alışkanlıklarında da bazı değişikliklerin yapılması önerisinde bulunan Özkan, sofralardaki besinlerin çeşitlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Protein ve karbonhidrattan bir süre uzak durulmasını tavsiye etti.

YEŞİLLİK TÜKETİN

Dr. Hasan Özkan "Yeşil, sarı ve beyaz yapraklı sebzelerle renkli meyveler tüketirsek bağışıklık sistemimizi güçlendirmiş oluruz. Ayrıca turşu, şalgam, alabaş turpu ve sarımsağın da probiyotik ve antioksidan etkileri yüksektir. Bunlar geçmişten günümüze faydasını gördüğümüz, zararını görmediğimiz yiyeceklerdir" diye konuştu.