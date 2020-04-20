‘Daha sağlıklı günlere kavuşacağız’

Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Coronavirüs'e karşı eylem planı oluşturduklarını ve bunları birbiri ardına hayata geçirdiklerini belirterek, "Daha iyi, daha güzel, daha sağlıklı yarınlara kavuşacağımıza inancım tamdır" dedi. İnsanların sık gelip gittiği kamu kuruluşlarından başlamak üzere, 4 araç ve 20 kişilik ekiple; başta eczaneler, hastaneler, aile sağlığı merkezleri, camiler, pazarlar, cadde ve sokaklar, parklar, site bahçeleri olmak üzere tüm iç ve dış mekanları dezenfekte ettiklerini anlatan Mahçiçek, "Bu işlemlerde Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ettiği ilaçları kullanıyoruz" diye konuştu.