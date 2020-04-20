‘Daha sağlıklı günlere kavuşacağız’

Coronavirüs'ekarşı eylem planıoluşturduklarını vebunları birbiri ardınahayata geçirdiklerinibelirterek, "Daha iyi,daha güzel, daha sağlıklıyarınlara kavuşacağımızainancım tamdır" dedi.İnsanların sık gelip gittiğikamu kuruluşlarındanbaşlamak üzere, 4 araçve 20 kişilik ekiple; baştaeczaneler, hastaneler,aile sağlığı merkezleri,camiler, pazarlar, caddeve sokaklar, parklar, sitebahçeleri olmak üzeretüm iç ve dış mekanlarıdezenfekte ettiklerinianlatan Mahçiçek,"Bu işlemlerdeSağlık Bakanlığı'nıntavsiye ettiği ilaçlarıkullanıyoruz"diye konuştu.