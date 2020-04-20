Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    '’lar iş başında

    ’da Mamak Belediyesi; hijyen için lar başta olmak üzere dört koldan tedbirleri alırken, sağlık desteği de sağlıyor... "Her şeyin başı sağlık" diyen Başkan Köse, 24 saat dezenfeksiyon yapacak şekilde Covid Savar'ları devreye aldı.

    'Covid Savar’lar iş başında
    Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Covid-19 salgınına karşı bir dizi 'etkili' ve 'süratli' tedbirler aldı. İlk olarak bir 'kriz masası' oluşturuldu ve 'eylem planı' hazırlandı. "Her şeyin başı sağlık" diyen Başkan Köse, 24 saat dezenfeksiyon yapacak şekilde 'ları devreye aldı. Başta 65 yaş üstü vatandaşlar olmak üzere, evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketi desteği verecek şekilde Gönül Çarşısı'nı özel olarak görevlendiren Köse; evde sağlık hizmetine, hamilelere özel bir ambulans hizmetini de ekleyerek ekiplerin sayısını artırdı. İşte atılan adımlardan bazıları:

    Yerli üretim 4 Covid Savar, 24 saat, 3 vardiya çalışıyor. İlave olarak 4 pikap araç da birer Covid Savar'a dönüştürüldü. Dar sokaklara ve çok eğimli yollara bu pikaplarla giriliyor.
    Dezenfektanı buhara dönüştüren 'sıcak sisleme' makineleri devreye girdi.
    Ücretsiz hizmet veren Araç Dezenfekte İstasyonu uygulaması başladı.
    Araç ve yaya dezenfeksiyon tünelleri kuruldu.
    Caddelerde el dezenfekte ve maske dağıtım noktaları oluşturuldu.
    Kullanılmış maske ve eldivenlerin risk oluşturmaması için 100 ayrı noktaya özel çöp konteynırları kuruldu, ayrıca özel çöp toplama araçları tahsis edildi.
    Zabıta ekipleri, sürekli stok ve fahiş fiyat denetimi yapıyor.

    Haberler Güncel 'Covid Savar’lar iş başında
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri