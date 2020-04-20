'Covid Savar’lar iş başında

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Covid-19 salgınına karşı bir dizi 'etkili' ve 'süratli' tedbirler aldı. İlk olarak bir 'kriz masası' oluşturuldu ve 'eylem planı' hazırlandı. "Her şeyin başı sağlık" diyen Başkan Köse, 24 saat dezenfeksiyon yapacak şekilde Covid Savar'ları devreye aldı. Başta 65 yaş üstü vatandaşlar olmak üzere, evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketi desteği verecek şekilde Gönül Çarşısı'nı özel olarak görevlendiren Köse; evde sağlık hizmetine, hamilelere özel bir ambulans hizmetini de ekleyerek ekiplerin sayısını artırdı. İşte atılan adımlardan bazıları:
Yerli üretim 4 Covid Savar, 24 saat, 3 vardiya çalışıyor. İlave olarak 4 pikap araç da birer Covid Savar'a dönüştürüldü. Dar sokaklara ve çok eğimli yollara bu pikaplarla giriliyor.
Dezenfektanı buhara dönüştüren 'sıcak sisleme' makineleri devreye girdi.
Ücretsiz hizmet veren Araç Dezenfekte İstasyonu uygulaması başladı.
Araç ve yaya dezenfeksiyon tünelleri kuruldu.
Caddelerde el dezenfekte ve maske dağıtım noktaları oluşturuldu.
Kullanılmış maske ve eldivenlerin risk oluşturmaması için 100 ayrı noktaya özel çöp konteynırları kuruldu, ayrıca özel çöp toplama araçları tahsis edildi.
Zabıta ekipleri, sürekli stok ve fahiş fiyat denetimi yapıyor.
Yerli üretim 4 Covid Savar, 24 saat, 3 vardiya çalışıyor. İlave olarak 4 pikap araç da birer Covid Savar'a dönüştürüldü. Dar sokaklara ve çok eğimli yollara bu pikaplarla giriliyor.
Dezenfektanı buhara dönüştüren 'sıcak sisleme' makineleri devreye girdi.
Ücretsiz hizmet veren Araç Dezenfekte İstasyonu uygulaması başladı.
Araç ve yaya dezenfeksiyon tünelleri kuruldu.
Caddelerde el dezenfekte ve maske dağıtım noktaları oluşturuldu.
Kullanılmış maske ve eldivenlerin risk oluşturmaması için 100 ayrı noktaya özel çöp konteynırları kuruldu, ayrıca özel çöp toplama araçları tahsis edildi.
Zabıta ekipleri, sürekli stok ve fahiş fiyat denetimi yapıyor.