Biz evde kaldık hizmet ayağımıza geldi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs, ülkemizde de maalesef can kayıplarına yol açtıyor. Ancak hükümetin önceden aldığı tedbirlerle Türkiye bu salgından en az etkilenen ülkelerden biri oldu. Özellikle sağlık çalışanlarının gayretleriyle iyileşme sayıları hızla artarken; hastalığın yayılma hızı da düşüyor. Hükümetin aldığı tedbirlere uyan vatandaşlar da bu süreçte evlerinde kalarak hastalığın yayılmasını önlemede büyük rol oynadı. Hem kendi sağlıklarını hem de toplumun sağlığını düşünen vatandaşlar, işlerinin dışında evde kalmayı tercih etti. Birçok şirket işleri evden yürütürken; çıkmak zorunda kalanlar da gerek maske gerek hijyen şartlarını gözeterek işlerini hallediyor.
İNTERNET İMDADA YETİŞTİ
Hükümet, birçok konuda tedbir alarak vatandaşın işlerini kolaylaştırdı. Yaşlı vatandaşlara ödenecek paralar evlerde teslim edilirken; kamu görevlileri onların ihtiyaçlarını bizzat yerine getiriyor. Yine vatandaşlar, birçok kamu hizmetini e-Devlet üzerinden yaparken; bankacılık, alışveriş gibi ihtiyaçlar da internet üzerinden gerçekleştiriliyor.
ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI
Bu noktada belediyeler de büyük bir görev yerine getiriyor. Hem vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında rol üstlenen belediyeler, toplu taşıma gibi hizmetlerde aldıkları tedbirlerle sosyal mesafenin korunmasını da sağlıyorlar. Bu arada birçok belediye maske, dezenfektan gibi ihtiyaçları vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya devam ediyor. Yine belediyelerce ihtiyaç sahipleri de unutulmuyor.
İNTERNET İMDADA YETİŞTİ
Hükümet, birçok konuda tedbir alarak vatandaşın işlerini kolaylaştırdı. Yaşlı vatandaşlara ödenecek paralar evlerde teslim edilirken; kamu görevlileri onların ihtiyaçlarını bizzat yerine getiriyor. Yine vatandaşlar, birçok kamu hizmetini e-Devlet üzerinden yaparken; bankacılık, alışveriş gibi ihtiyaçlar da internet üzerinden gerçekleştiriliyor.
ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI
Bu noktada belediyeler de büyük bir görev yerine getiriyor. Hem vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında rol üstlenen belediyeler, toplu taşıma gibi hizmetlerde aldıkları tedbirlerle sosyal mesafenin korunmasını da sağlıyorlar. Bu arada birçok belediye maske, dezenfektan gibi ihtiyaçları vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya devam ediyor. Yine belediyelerce ihtiyaç sahipleri de unutulmuyor.