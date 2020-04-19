Sedat Peker Alaattin Çakıcı kavgası kim ne dedi? Alaattin Çakıcı Sedat Peker kavgası büyüyor. Ankara Sincan'da tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı'nın tahliye olmasıyla başlayan süreçte, karşılıklı açıklamalar yapılıyor. Sosyal medyada bu açıklamalar gündem olmaya devam ediyor. Yeni İnfaz Yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edilen Alaattin Çakıcı, cezaevinden çıkışında yaklaşık 3500 araçlık bir konvoy eşilik etti. Çakıcı'ya cezaevi çıkışında avukatları, ailesi ve yakın arkadaşları eşlik etti. Öte yandan Sedat Peker'in dün yaptığı açıklamaya Çakıcı'nın avukatından cevap geldi.
SEDAT PEKER NE DEMİŞTİ?
"Kıymetli dostlarım, son birkaç gündür sosyal medyada, şahsımla ilgili bazı sohbetler olmakta… Sözde Alaattin Çakıcı isimli şahıs şahsımla ilgili bir şeyler söylemekte… Alaattin Çakıcı eski adamıdır… Dostluğu da düşmanlığı da namuslu yapar. Ben onun böyle bir şey söylediğini zannetmiyorum. Ancak bu konu çok konuşulduğu için söylemekte fayda var."
ALAATTİN ÇAKICI KİMDİR?
Alaattin Çakıcı 20 Ocak 1953 Trabzon doğumlu Türk organize suç örgütü lideridir. Trabzon ilinin Arsin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde doğan Alaattin Çakıcı, 17 Ağustos 1998'de Türk ve Avusturya polisiyle birlikte düzenlenen bir operasyonla modacı Canan Yaka ile sanatçı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'la birlikte Fransa'nın Nice kentinde yakalandı. Çakıcı'nın üzerinden Nedim Caner adına düzenlenmiş kırmızı bir pasaport ve 17.000 dolar çıktı.
Babasını 12 Eylül döneminde İstanbul'un Gültepe semtindeki bir kahvehaneye yapılan silahlı baskında kaybeden Çakıcı, 1984'ten itibaren çek – senet tahsilatı yapan grupların liderliğini yapmaya başladı.
Eski eşi Uğur Çakıcı'nın Uludağ'da öldürülme emrini verdiği gerekçesiyle polis ve savcılık tarafından gıyabi tutuklu olarak aranan Çakıcı, ayrıca canlı yayında DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'le ilgili yaptığı açıklamalarıyla Flash TV'nin basılmasına neden oldu.
Borsacı Adil Öngen'in yaralanması, Pamukbank Genel Müdürü Burhan Karaçam'a yönelik lav silahlı saldırı olayı, Emin Cankurtaran'ın vurulması, Cavit Çağlar'a yönelik suikast planlaması, Engin Civan'ın vurulması eylemlerinin azmettiricisi olan Çakıcı, kendisi gibi yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Nurullah Tevfik Ağansoy'un öldürülmesi olayında da azmettirici olarak aranmaya başladı.
Çakıcı'nın firarda bulunduğu dönemde Palermo'da İtalyan mafyasının önde gelen aileleriyle bir toplantı yaptığı da tespit edildi. Çakıcı, 1998'in Şubat ayında Fransa'da yapılan bir operasyonda yakalanmaktan kılpayı kurtuldu.
ALAATTİN ÇAKICI SUÇLARI NELERDİR?
– Gazeteci Hıncal Uluç'u yaralamaya azmettirmek davasında 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
– 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Karagümrük Spor Kulübü Lokali'ne yönelik 26 Mart 2000 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 3 yıl 4 ay, müessir fiile azmettirmekten de 14 yıl 9 ay cezaya çarptırıldı. Yargıtay çete suçundan verilen cezayı onarken, müessir fiile azmettirme cezasında usul eksikliği buldu.
– Borsacı Adil Öngen'in arabasının kurşunlanmasıyla ilgili olarak 10 yıl 10 ay cezaya çarptırıldı.
– Uludağ'da, 1995 yılında eski eşi Nuriye Uğur Kılıç'ın öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandı ve 2006 yılında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kılıç'ın Çakıcı'ya söylediği "Öcalan senden daha şerefli" sözü nedeni ile tahrik indirimi yaptı ve neticede Çakıcı'ya 19 yıl 2 ay hapis cezası verdi.
– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.
Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevinde kalan ve şu anda Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören organize suç örgütü Lideri Alaattin Çakıcı, Basın Danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben bir açıklama yayınlamıştı.
CEZA İNFAZ YASASININ ARDINDAN MAFYA SAVAŞLARI MI BAŞLIYOR!
Yaşanan bu gelişme yeni Ceza İnfaz Yasası'nın ardından mafya savaşları mı başlayacak? sorusunu akıllara getirdi.
Yeni af yasası ile Alaattin Çakıcı'nın serbest kalacağı haberleri sosyal medyanın gündemine otururken Sedat Peker hakkında 'korkup kaçtı' iddiaları ortaya atıldı.
Sosyal medyada Alaattin Çakıcı'nın "Zamanı gelince vatana ihanet edenlerle bir olan herkese İstanbul sokaklarında etek giydireceğim" dolaşıma paylaşıma sokuldu.
ALAATTİN ÇAKICI'NIN AVUKATI DA ADRES VERDİ!
Sedat Peker'in adres vermesi sonrası Çakıcı'nın avukatı Zeynep Çiftçi de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak adeta rest çekti. Sedat Peker'in " evimi biliyorsunuz,isteyen buyursun gelsin" şeklindeki açıklamasından sonra, Çakıcı da bu reste karşı adeta "buyur sen gel ben de buradayım" tarzında avukatına bir açıklama yaptırdı.
FACEBOOK'TAN ALAATTİN ÇAKICI'YA ŞOK!
Kırıkkale Keskin Cezaevi'nde tutuklu olan suç örgütü lideri Alaatin Çakıcı'nın yazdığı mektuplar, fotoğrafları ve güncel ve siyasi gelişmelerle ilgili görüşleri de dahil olmak üzere birçok paylaşım yaptığı 'ALAATTİN ÇAKICI' adlı sayfası, Facebook tarafından yayından kaldırıldı.
Suç örgütü lideri Alaatin Çakıcı'nın görüşleri ve mektupları dahil olmak üzere birçok paylaşım yaptığı 'ALAATTİN ÇAKICI' adlı Facebook sayfası, dün Facebook tarafından yayından kaldırıldı. Alaattin Çakıcı adına paylaşımlar yapan 'Son Kabadayı Alaattin Çakıcı' adlı bir sayfadan, "ALAATTİN ÇAKICI" isimli sayfanın Facebook yönetimi tarafından yayından kaldırıldığını doğruladı ve bir mesaj yayınladı.
'Son Kabadayı Alaattin Çakıcı' adlı sayfadan yapılan açıklama şöyle: Alaattin Çakıcı Dost ve Sevenlerinin Dikkatine! Facebook üzerinden Alaattin Çakıcı Ağabeyimize dair mektupların ve duyuruların paylaşıldığı "ALAATTİN ÇAKICI" isimli Facebook sayfamız dün akşam saatleri itibariyle Facebook tarafından yayından kaldırılmıştır. Konu ile alakalı itirazlarımızı yaptık ve sürecin takipçisiyiz.Bu süreç devam ederken paylaşımlarımızı ve duyurularımızı "Son Kabadayı Alaattin Çakıcı" sayfasından yapmaya devam edeceğiz. Selam ve dua ile...