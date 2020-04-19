Covid-19 ile mücadelede sıkı tedbirler alındı. Bu kapsamda 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasına başlandı. Polis ekipleri, tüm gün denetim yaptı. Kurallara uymayan vatandaşlara ceza yazıldı. Vatandaşların ekmeği, arabalarla kapılarına kadar getirilip dağıtıldı. Yaklaşık 16 milyon vatandaşın yaşadığı İstanbul'da en kalabalık meydanlar güvercinlere ve kedilere kaldı.
Galata Kulesi
İzmir
Ankara
GAZETENİZ KAPIYA TESLİM
Antalyalılar, dün yasağa uyup evlerinden çıkmadı. Vatandaşlara ekmek ve su dağıtımı yapıldı. TAKVİM gazetesi de okuyucularının kapısına kadar ulaştırıldı.
HER YERDE DENETİM
Büyükşehirlerde yasak kapsamındaki vatandaşlar işlerine gitmek için yola çıktı. Polis ekiplerinin denetimine takılanların ateşine bakıldı.
KURALLARA UYULDU
İstanbul'da sokağa çıkma yasağından muaf olanlar dün dışarı çıkarken maskelerini takmayı unutmadı. Durakta otobüs bekleyenlerin sosyal mesafeye uyduğu görüldü.
DOĞAL KORUMA
TRABZON Tonya'daki Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında açan mavi yıldız çiçekleriyle ünlendi. Ancak o yaylaya da Corona nedeniyle giriş çıkış yasağı getirildi.
YAŞA PAMUK
Trabzon'da yaşayan 57 yaşındaki Sebahat Emirza'nın Pamuk isimli horozu hastalandı. Polis ekiplerini arayan Emirza, horozunu veterinere götürmek için izin aldı.
KEYİFLER KEBAP
ADANA, karantinada da kebabından vazgeçmedi. Sokağa çıkma yasağına saatler kala vatandaşlar kebapçılara akın etti. Metrelerce uzayan kuyrukta herkesin maske takması sevindirdi. İhtiyaçlarını tamamlayan Adanalılar, dün tüm günü evlerinde geçirdi.
HİLAL OLSUN
Ankara'da hemşire Hilal Özer, mühendis Murat Kirkit ile evlendi. Nikahtan sonra işine gitti.
67 TÜRK ÜLKESİNE DÖNDÜ
TÜRKİYE yurt dışında yaşayan Türkleri ülkelerine getirmeye devam etti. Dün, İngiltere'de yaşayan 67 Türk, Kütahya'daki yurtlara yerleştirildi.
105 SEFER DAHA PLANLANDI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında salgından hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 342'ye çıktığını açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, "72 ülkeden 105 sefer daha planlandı. Ramazan başlamadan önce vatandaşlarımızı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
BOREL'E TAM PUAN
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla borlu el dezenfektanı BOREL'in seri üretimine başlandı. Vatandaştan tam not alan BOREL için ePttAVM'ye iki günde 28 bin sipariş başvurusu yapıldı.
Barış ŞİMŞEK
MSB'DAN CELP AÇIKLAMASI
Milli Savunma Bakanlığı, celp ve terhislerin ertelenmesiyle ilgili açıklama yaptı. "Önümüzdeki dönemde Jandarma dahil 53 bin kişinin celp kapsamında gelmesi, 66 bin kişinin de terhis olması söz konusuydu. Bu görev değişimi yurt çapında 120 bin kişilik hareketliliğe sebep olacaktı" ifadesi kullanıldı.
CAN KAYBI 1890'A ÇIKTI
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatteki tabloyu şöyle açıkladı: 40 bin 520 kişiye test yapıldı. 3 bin 783 yeni vaka çıktı. 121 vatandaşımız aramızdan ayrıldı. Bin 822 kişi daha hastalığı yenmeyi başardı. Yeni vaka sayısında düşüş olduğu saptandı.
ŞARLATANDAN 30 AY TAKSİTLE MUSKA
İsrailli Haham, salgını fırsata çevirdi. Virüsten koruyan (!) 6 bin TL'lik muskalara 30 ay taksit yaptığını ilan etti.
Galata Kulesi
İzmir
Ankara
GAZETENİZ KAPIYA TESLİM
Antalyalılar, dün yasağa uyup evlerinden çıkmadı. Vatandaşlara ekmek ve su dağıtımı yapıldı. TAKVİM gazetesi de okuyucularının kapısına kadar ulaştırıldı.
HER YERDE DENETİM
Büyükşehirlerde yasak kapsamındaki vatandaşlar işlerine gitmek için yola çıktı. Polis ekiplerinin denetimine takılanların ateşine bakıldı.
KURALLARA UYULDU
İstanbul'da sokağa çıkma yasağından muaf olanlar dün dışarı çıkarken maskelerini takmayı unutmadı. Durakta otobüs bekleyenlerin sosyal mesafeye uyduğu görüldü.
DOĞAL KORUMA
TRABZON Tonya'daki Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında açan mavi yıldız çiçekleriyle ünlendi. Ancak o yaylaya da Corona nedeniyle giriş çıkış yasağı getirildi.
YAŞA PAMUK
Trabzon'da yaşayan 57 yaşındaki Sebahat Emirza'nın Pamuk isimli horozu hastalandı. Polis ekiplerini arayan Emirza, horozunu veterinere götürmek için izin aldı.
KEYİFLER KEBAP
ADANA, karantinada da kebabından vazgeçmedi. Sokağa çıkma yasağına saatler kala vatandaşlar kebapçılara akın etti. Metrelerce uzayan kuyrukta herkesin maske takması sevindirdi. İhtiyaçlarını tamamlayan Adanalılar, dün tüm günü evlerinde geçirdi.
HİLAL OLSUN
Ankara'da hemşire Hilal Özer, mühendis Murat Kirkit ile evlendi. Nikahtan sonra işine gitti.
67 TÜRK ÜLKESİNE DÖNDÜ
TÜRKİYE yurt dışında yaşayan Türkleri ülkelerine getirmeye devam etti. Dün, İngiltere'de yaşayan 67 Türk, Kütahya'daki yurtlara yerleştirildi.
105 SEFER DAHA PLANLANDI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında salgından hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 342'ye çıktığını açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, "72 ülkeden 105 sefer daha planlandı. Ramazan başlamadan önce vatandaşlarımızı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
BOREL'E TAM PUAN
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla borlu el dezenfektanı BOREL'in seri üretimine başlandı. Vatandaştan tam not alan BOREL için ePttAVM'ye iki günde 28 bin sipariş başvurusu yapıldı.
Barış ŞİMŞEK
MSB'DAN CELP AÇIKLAMASI
Milli Savunma Bakanlığı, celp ve terhislerin ertelenmesiyle ilgili açıklama yaptı. "Önümüzdeki dönemde Jandarma dahil 53 bin kişinin celp kapsamında gelmesi, 66 bin kişinin de terhis olması söz konusuydu. Bu görev değişimi yurt çapında 120 bin kişilik hareketliliğe sebep olacaktı" ifadesi kullanıldı.
CAN KAYBI 1890'A ÇIKTI
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatteki tabloyu şöyle açıkladı: 40 bin 520 kişiye test yapıldı. 3 bin 783 yeni vaka çıktı. 121 vatandaşımız aramızdan ayrıldı. Bin 822 kişi daha hastalığı yenmeyi başardı. Yeni vaka sayısında düşüş olduğu saptandı.
ŞARLATANDAN 30 AY TAKSİTLE MUSKA
İsrailli Haham, salgını fırsata çevirdi. Virüsten koruyan (!) 6 bin TL'lik muskalara 30 ay taksit yaptığını ilan etti.