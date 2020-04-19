Bol bol kitap okuyun. Bir Türk evladı olarak milli değerlerinize sahip çıkın. Medeniyetimizin yükselmesi için bir tuğla da siz koyun.
Herkesin bir rehbere ihtiyacı var. Ben Aziz Sancar'ı rol model alıyorum. Göğsünü gere gere 'Ben Türküm' diyor.
ARDA'DAN GENÇLERE MESAJ
Türkiye'de 81 ilden milyonlarca öğrenci, EBATV ile uzaktan eğitim fırsatı yakaladı. ATV'nin 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 1 milyon lira ödül kazanan Arda Ayten de EBA'dan gençlere önemli mesajlar yolladı. "Bir Türk evladı olarak medeniyetimizin yükselmesi için bir tuğla da ben koyacağıma yemin etmiştim. Milli değerlerimize sahip çıkalım" ifadesini kullandı. Çocuklara bol bol kitap okuyun çağrısı yaptı.
Burak Erdem ÇELİK
Herkesin bir rehbere ihtiyacı var. Ben Aziz Sancar'ı rol model alıyorum. Göğsünü gere gere 'Ben Türküm' diyor.
ARDA'DAN GENÇLERE MESAJ
Türkiye'de 81 ilden milyonlarca öğrenci, EBATV ile uzaktan eğitim fırsatı yakaladı. ATV'nin 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 1 milyon lira ödül kazanan Arda Ayten de EBA'dan gençlere önemli mesajlar yolladı. "Bir Türk evladı olarak medeniyetimizin yükselmesi için bir tuğla da ben koyacağıma yemin etmiştim. Milli değerlerimize sahip çıkalım" ifadesini kullandı. Çocuklara bol bol kitap okuyun çağrısı yaptı.
Burak Erdem ÇELİK