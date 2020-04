Türkiye, Coronavirüs'e karşı mücadele başlattı. Güçlü sağlık ordusu ve etkin tedavi uygulamalarıyla binlerce hasta amansız virüsü yenmeyi başardı. Her biri, dünyayı etkisi altına alan salgında umudun adıydı. Alkışlarla tedavi gördükleri hastanelerden uğurlanan hastalar, Türk doktorlarına övgüler yağdırdı. Her birinin çağrısı ise aynıydı: Evde kalın!



MUCİZE NİNE

İstanbul'da 107 yaşındaki Havahan Karadeniz, Corona'yla mücadelesini kazandı. Dış basının bile ilgisini çekmeyi başardı. Corona'yı yenmede güçlü bağışıklık sistemine sahip olmanın vurgusunu yaptı. Sırrını şöyle anlattı: Her gün Türk kahvesi içerim. Yoğurtla haşlanmış buğday yerim. Kahvaltıda tereyağ, kaymak, bal, süt tüketirim. Tatlı ve meyveyi çok severim. Şimdi 14 günlük karantinadayım.