Türkiye, Coronavirüs'e karşı mücadele başlattı. Güçlü sağlık ordusu ve etkin tedavi uygulamalarıyla binlerce hasta amansız virüsü yenmeyi başardı. Her biri, dünyayı etkisi altına alan salgında umudun adıydı. Alkışlarla tedavi gördükleri hastanelerden uğurlanan hastalar, Türk doktorlarına övgüler yağdırdı. Her birinin çağrısı ise aynıydı: Evde kalın!
MUCİZE NİNE
İstanbul'da 107 yaşındaki Havahan Karadeniz, Corona'yla mücadelesini kazandı. Dış basının bile ilgisini çekmeyi başardı. Corona'yı yenmede güçlü bağışıklık sistemine sahip olmanın vurgusunu yaptı. Sırrını şöyle anlattı: Her gün Türk kahvesi içerim. Yoğurtla haşlanmış buğday yerim. Kahvaltıda tereyağ, kaymak, bal, süt tüketirim. Tatlı ve meyveyi çok severim. Şimdi 14 günlük karantinadayım.
GÖREVİNE DÖNECEK
Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Selin Ünal, 14 günlük tedavinin ardından Corona'yı yendi. Dün, horon çekilerek hastaneden taburcu edildi. "İmmün plazma da vermek istiyorum. Bir hafta sonra görevime başlayacağım" dedi.
HELAL SANA İBRAHİM DEDE
Konya'da Alzheimer hastası İbrahim Erkan (92), virüsü yenmeyi başardı. Dün alkışlarla taburcu olup evine yollandı.
PLAZMA İLE İYİLEŞTİ
Siirt'te COVİD-19 hastası Turgut Kayar (43), immün plazma yöntemi ile iyileşmeye başladı. Yoğun bakımdan çıkan Kayar, "Vatandaşlar bu işi ciddiye alsınlar. Basite alınacak bir durum değil. Bu süreçte evde kalsınlar. Gerekmediği müddetçe kimse dışarıya çıkmasınlar" dedi.
82 KERE MAŞALLAH
Kırklareli Lüleburgaz'da Corona tedavisi gören Cevriye Güre'den güzel haber geldi. 82 yaşındaki Güre, virüsü yenip taburcu oldu.
ÖRNEK HEMŞİRE
Antalya'da hemşire Özgür Civan (23), Coronavirüs'ü yendi. Görevine geri döneceği Plazma bağışçısı olacağına değindi. "Bunun duygusu anlatılmaz. İnşallah 2 hayatı kurtarıyorum" dedi.
HAFİFE ALMAYIN
İstanbul Sultangazi'de Ahmet Demir Coronavirüs'ü yendi. 14 gün boyunca yoğun bakımda kalan Demir, şunları söyledi: "İnsanlarımızın çok dikkatli olmaları lazım. Tehlikeli bir hastalık. Çok dikkatli olsunlar."