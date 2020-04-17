Özel araçla seyahat yasağı bitti mi? İçişleri Bakanlığı tarafından Nisan ayının başlarında getirilen iller arası seyahat yasağı devam ediyor.
3 Nisan günü başlayan yasaklar 15 gün boyunca süreceği belirtilmişti. İçişleri Bakanlığı, Mart ayında 81 İl Valililiğine virüsü tedbirleri kapsamında ''şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına ilişkin genelge'' gönderdi. Genelgeyle iller arası seyahat yasaklamıştı. 18 Nisan'da özel araçlara seyahat kısıtlamasının bitip bitmeyeceği merak ediliyor. Konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Peki, Şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman kalkar? Özel araçla seyahat yasağı ne zaman bitecek?
SEYAHAT YASAĞI ÖZEL ARAÇLARI KAPSIYOR MU?
İller arası seyahat yasağı özel araçları da kapsıyor. Özel aracıyla şehir dışında gitmek zorunda olan vatandaşlar da e devlet üzerinden seyahat izin belgesini doldurması gerekiyor.
SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Mart ayında İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valililiğine virüsü tebdirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına ilişkin genelge yayımladı. Bu genelge içerisinde şehirler arası yolculukların valilik izni ile yapılabileceği duyuruldu. Daha sonra yapılan açıklamada seyahat izin belgesi başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceği açıklandı. Özel araçları ile il dışına zorunlu yolculuk yapacak vatandaşlar da e-Devlet Kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı hizmetlerinden "e-Başvuru" ile seyahat izin belgesi başvurularını yapabilirler. İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge gönderildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan Cuma günü 24.00 ila 19 Nisan Pazar günü saat 24.00 arasında sokağa çıkma yasağı, büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırlarında uygulanacak. Bu kapsamda büyükşehir statüsündeki 30 kent ile Zonguldak ilini kapsayacak şekilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi. 3 Nisan günü başlayan yasaklar 15 gün boyunca sürecekti. 18 Nisan'da özel araçlara seyahat kısıtlamasının bitip bitmeyeceği merak ediliyor. Konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.
İLLER ARASI SEYAHAT YASASI UZAYACAK MI?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın corona virüsü salgınına karşı açıkladığı son kısıtlamalara ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderdi. Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ili için kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük bir süre ile durduruldu.
İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgede, Türkiye'de vaka sayısında artışlar yaşanan corona virüsü (Covid-19) virüsünün en temel özelliğinin fiziksel temas ve hava yoluyla çok hızlı bulaşıyor olması denildi.
Vaka sayısındaki artışa dikkat çekilen genelgede, söz konusu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak olduğu belirtildi.
Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili olarak alınan tedbirler genelgede şöyle yer aldı:
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile iller arası otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi 17:00'den itibaren ancak valiliklerin izni ile yapılabilecektir.
Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması valilik izni ile gerçekleştirilebilecektir.
Şehirler arası yolculuklar önce valilik iznine bağlanmıştı. Ardından yapılan açıklamayla seyahat izni başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi. Özel araçları ile il dışına zorunlu yolculuk yapacak vatandaşlar e-Devlet Kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı hizmetlerinden "e-Başvuru" ile seyahat izin belgesi başvurularını yapabiliyor.