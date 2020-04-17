İLLER ARASI SEYAHAT YASASI UZAYACAK MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın corona virüsü salgınına karşı açıkladığı son kısıtlamalara ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderdi. Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ili için kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük bir süre ile durduruldu.

İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgede, Türkiye'de vaka sayısında artışlar yaşanan corona virüsü (Covid-19) virüsünün en temel özelliğinin fiziksel temas ve hava yoluyla çok hızlı bulaşıyor olması denildi.

Vaka sayısındaki artışa dikkat çekilen genelgede, söz konusu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak olduğu belirtildi.