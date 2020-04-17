Coronavirüs’e yıldırım çarptı

Görevli olarak gittiği Fransa'dan döndükten sonra Coronavirüs'e yakalanan Melek Yıldırım, hastalığı yenerek taburcu oldu. Yaşadığı zor günleri anlatan 112 Acil Sağlık Hizmetleri görevlisi Melek Yıldırım, "Bu virüsü yeneriz" dedi. Diyarbakır'a döndüğünde 14 günlük karantina süreci için evine çekildiğini ifade eden Melek Yıldırım, "Testim pozitif çıktı. Büyük bir üzüntü duydum. 5'inci gün eklemlerimde ciddi ağrı vardı. Ateşim de yükseldi. Korktuğum anlar oldu. Ancak bu hastalığı yeneceğime dair kendi kendime söz verdim. Şimdi taburcu oldum ve evdeyim" dedi.
Melek Yıldırım, "60 yaş üstündeki birine bulaştırdığınız zaman onlar için hayati bir hastalık oluyor. Sokağa çıkmayalım ve bu konuda duyarlı olalım" dedi.
HELAL OLSUN
Bolu'da Coronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 80 ve 81 yaşlarındaki Sare ve Osman Ulus çifti, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.
Samsun'da yurtta kalan öğrenciler, Türkiye'de olmaktan çok büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
İTALYA KORKUNÇTU
İtalya'dan geldikten sonra yurtta 14 gün karantinada olan İlayda Özdemir, "Orada çok şaşırdık. Önlem yoktu. Çinli turistler geliyordu. Maalesef sonrası çok acı olayları getirdi" dedi.
1 METRE KALKANI
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bazı Coronavirüs hastalarının iyileştikten sonra tekrar bulaşma riskinin az olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kara, "Aramızdaki 1 metrelik mesafeye bizim bu dönemde ihtiyacımız var, yan yana gelmemeye ihtiyacımız var. Bugün 'kesinlikle virüs vücuttan tamamen atıldı, o nedenle negatif çıkıyor' dememiz biraz zor" ifadelerini kullandı.
ANTALYALI SPİDER MAN
Antalya'da Spiderman (Örümcek Adam) kostümü giyen 27 yaşındaki Burak Soylu, Coronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanlara yardım ediyor. Antalyalılar, "Örümcek Adam, sen çok yaşa" diyor.
Minikler de Spider Man'e hayran kaldı.
303 PROVOKATÖR YAKALANDI
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif Coronavirüs paylaşımı yapan 765 kişinin tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık "Bu şüphelilerden 303'ü gözaltına alındı" ifadesini kullandı.
GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI
ÖĞRENCI ve öğretim görevlilerinin gönüllülük faaliyetlerine katılımını arttırması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK arasında protokol imzalandı. "Gönüllülük Çalışmaları" adında yeni bir ders eklendi.
KIZILAY'DAN DEV ADIM
TÜRK Kızılay'ı salgın ile mücadelede önemli başarılara imza atıyor. İyileşmiş hastalardan alınan kan plazmasıyla kritik durumda olan hastaların tedavisine destek veren Kızılay, ağır vakaların tedavisine büyük katkı sağlayacak.
CAN KAYBI 1643'E ÇIKTI
SAĞLIK Bakanı Koca, dün 4 bin 801 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 125 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Dün bin 415 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısının 7 bin 89'a yükseldiğini belirten Koca, "Dünkü test sayısı 40 bin 801 oldu" dedi.
Melek Yıldırım, "60 yaş üstündeki birine bulaştırdığınız zaman onlar için hayati bir hastalık oluyor. Sokağa çıkmayalım ve bu konuda duyarlı olalım" dedi.
HELAL OLSUN
Bolu'da Coronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 80 ve 81 yaşlarındaki Sare ve Osman Ulus çifti, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.
Samsun'da yurtta kalan öğrenciler, Türkiye'de olmaktan çok büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
İTALYA KORKUNÇTU
İtalya'dan geldikten sonra yurtta 14 gün karantinada olan İlayda Özdemir, "Orada çok şaşırdık. Önlem yoktu. Çinli turistler geliyordu. Maalesef sonrası çok acı olayları getirdi" dedi.
1 METRE KALKANI
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bazı Coronavirüs hastalarının iyileştikten sonra tekrar bulaşma riskinin az olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kara, "Aramızdaki 1 metrelik mesafeye bizim bu dönemde ihtiyacımız var, yan yana gelmemeye ihtiyacımız var. Bugün 'kesinlikle virüs vücuttan tamamen atıldı, o nedenle negatif çıkıyor' dememiz biraz zor" ifadelerini kullandı.
ANTALYALI SPİDER MAN
Antalya'da Spiderman (Örümcek Adam) kostümü giyen 27 yaşındaki Burak Soylu, Coronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanlara yardım ediyor. Antalyalılar, "Örümcek Adam, sen çok yaşa" diyor.
Minikler de Spider Man'e hayran kaldı.
303 PROVOKATÖR YAKALANDI
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif Coronavirüs paylaşımı yapan 765 kişinin tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık "Bu şüphelilerden 303'ü gözaltına alındı" ifadesini kullandı.
GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI
ÖĞRENCI ve öğretim görevlilerinin gönüllülük faaliyetlerine katılımını arttırması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK arasında protokol imzalandı. "Gönüllülük Çalışmaları" adında yeni bir ders eklendi.
KIZILAY'DAN DEV ADIM
TÜRK Kızılay'ı salgın ile mücadelede önemli başarılara imza atıyor. İyileşmiş hastalardan alınan kan plazmasıyla kritik durumda olan hastaların tedavisine destek veren Kızılay, ağır vakaların tedavisine büyük katkı sağlayacak.
CAN KAYBI 1643'E ÇIKTI
SAĞLIK Bakanı Koca, dün 4 bin 801 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 125 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Dün bin 415 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısının 7 bin 89'a yükseldiğini belirten Koca, "Dünkü test sayısı 40 bin 801 oldu" dedi.