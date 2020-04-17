Corona Korona canlı harita araştırması artış gösterdi. Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca alınan tedbirleri ve illerimizdeki son durumu vatandaşlarla paylaştı. Corona korona virüs Denizli, Eskişehir ve Erzincan canlı haritası da vatandaşlarla paylaşıldı. Peki, 17 Nisan koronavirüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte detaylar...

17 NİSAN KORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle bugün 126 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam yaşamını yitiren kişi sayısının 1769 olduğunu bildirdi.

CORONA VİRÜS TÜRKİYE GENELİ SON HARİTA