Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı

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Avcılar'da Mecidiyeköy istikametine giderken kontrolden çıkan bir metrobüs, önce aydınlatma direğine ardından da yol kenarındaki bariyere vurdu. Araç daha sonra da karşı şeritte duraklayan bir metrobüse çarptı. Kaza sonrasında metrobüs şoförleri araç içerisinde sıkışırken 2 yolcu da yaralandı. Sürücüler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine giden vatandaşlardan bazıları sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Metrobüs seferleri uzun süre durdu. Yüzlerce vatandaş yürümek zorunda kaldı.