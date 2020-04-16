Sözcü’nün damadı CHP’li İBB’nin basın sözcüsü çıktı!

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz hafta sonu 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulandı.

CHP'Lİ BELEDİYELER KAPI KAPI SÖZCÜ DAĞITTI

CHP'li belediyeler, sokağa çıkamayan vatandaşlara kendi yandaşları olan Sözcü Gazetesini bedava dağıtmaya başladı.

ORTAKLIĞIN İSPATI

Sözcü'nün adeta postacılığına soyunan CHP'li belediyeler kapı kapı gezerek gazete dağıtırken halk ekmek büfelerinden de ücretsiz verdiler. CHP'li belediyelerin halkın vergileri ile alınan resmi belediye araçları ile vatandaşa hizmet yerine Sözcü Gazetesi dağıtması büyük tepki çekerken CHP-Sözcü ortaklığını bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ ATAMAN, SÖZCÜ'NÜN DAMADI ÇIKTI

CHP'nin Sözcü ile olan ortaklığına ilişkin bir detay daha ortaya çıktı.



Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz

CHP'li İBB'nin Basın Sözcüsü ve Belediye Meclis Üyesi Süleyman Nadir Ataman'ın Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın damadı olduğu öğrenildi.

İBB'nin Basın Sözcüsü ve Belediye Meclis Üyesi Süleyman Nadir Ataman

ALTUN'UN EVİNİN FOTOĞRAFLARINI ATAMAN MI SERVİS ETTİ?

Cumhuriyet Gazetesi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde bulunan Kuzguncuk'ta kiraladığı araziye kaçak yapılar yaptırdığına yönelik yalan bir habere imza atmıştı.

Cumhuriyet gazetesi "Boğaz'da kaçak var" başlığıyla yayınladığı haberde İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un adres bilgilerine ve fotoğraflarına yer vererek açıkça Altun'u hedef göstermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlar nedeniyle "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan soruşturma başlatmıştı.

CHP'nin Sözcü'nün ardından diğer yandaşı olan Cumhuriyet Gazetesi üzerinden bu yalan haberle birlikte Altun'un ikametgahına ilişkin fotoğrafları paylaşması akıllara "Görüntüleri İBB Basın sözcüsü Ataman mı servis etti?" sorusunu getirdi.

YALAN HABERİ SOSYAL MEDYADAN ATAMAN DA PAYLAŞTI

Cumhuriyet'in Altun'u hedef gösterdiği yalan haberi Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın damadı ve İBB Basın sözcüsü Nadir Ataman'ın sosyal medya hesabı üzerinden peş peşe paylaştığı görüldü.

İSKİ'NİN AFİŞLERİNE SALDIRMIŞTI

Ataman, İstanbul Büyükşehir Belediye yönetiminin AK Parti'de olduğu 2018 yılında, İSKİ'nin Genel Kurulu için Belediye binasının ikinci katının duvarlarına yapıştırılan tanıtım afişlerine saldırarak gündeme gelmişti.

TAKVİM.COM.TR / ÖZEL