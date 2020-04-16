Mahkumların tahliyesine başlandı

Cezaevlerini rahatlatacak yaklaşık 90 bin mahkumun tahliye olacağı düzenleme, Başkan Erdoğan'ın da imzasıyla yürürlüğe girdi. 45 bin kişi tahliye olacak. 45 bini ise salgın tedbirleri kapsamında açık cezaevinden izne gönderilecek. Kapalı cezaevindekiler açık cezaevine geçmesine 1 yıl kalanlardan iyi halli olanlar açığa geçiş yapacak. Bunların sayısı da 15 bin dolayında.
Yasa gereğince kapalıdan açığa ayrılacak olanlar kurum görevlileri eşliğinde açık ceza infaz kurumuna geçecek. Tahliye edilecek ve izne ayrılacak olan hükümlüler; Coronavirüs'le ilgili bilgilendirilerek ve maske ve eldiven takarak ceza infaz kurumundan ayrılıyor. Hükümlülere Coronavirüs tedbirlerini anlatan Sağlık Bakanlığı broşürleri veriliyor. Kolluk kuvvetleri çıkışlarda izdihamı önledi.
Tahliye olanlar sevinç çığlığı atarak, "Özgürüz artık" dedi.
Yasa gereğince kapalıdan açığa ayrılacak olanlar kurum görevlileri eşliğinde açık ceza infaz kurumuna geçecek. Tahliye edilecek ve izne ayrılacak olan hükümlüler; Coronavirüs'le ilgili bilgilendirilerek ve maske ve eldiven takarak ceza infaz kurumundan ayrılıyor. Hükümlülere Coronavirüs tedbirlerini anlatan Sağlık Bakanlığı broşürleri veriliyor. Kolluk kuvvetleri çıkışlarda izdihamı önledi.
Tahliye olanlar sevinç çığlığı atarak, "Özgürüz artık" dedi.