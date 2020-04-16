Havada korku

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Coronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılında dünya genelinde havayolu şirketlerinin gelir kaybının 314 milyar doları bulacağını öngördü. Bu 2019'a oranla yüzde 55 gelir kaybı anlamına geliyor. IATA ilk olarak şubat ayında kaybın 29.3 milyar dolar olacağını açıklamıştı.
Ardından bu rakamı önce 113 milyar, 3 hafta önce ise 252 milyar dolara yükseltti. Yani ilk kayıp tahminine göre son tahminde 10.7 kat artış yaşandı. IATA CEO'su Alexandre de Juniac "Sektörün görünümü her geçen gün daha da kararıyor" dedi. Araştırmalar bu rakamın 500 milyar doları bulabileceğini gösteriyor.
Ardından bu rakamı önce 113 milyar, 3 hafta önce ise 252 milyar dolara yükseltti. Yani ilk kayıp tahminine göre son tahminde 10.7 kat artış yaşandı. IATA CEO'su Alexandre de Juniac "Sektörün görünümü her geçen gün daha da kararıyor" dedi. Araştırmalar bu rakamın 500 milyar doları bulabileceğini gösteriyor.