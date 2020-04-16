ALAATTİN ÇAKICI İÇİN DEVLET BAHÇELİ'DEN ÇAĞRI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hapiste bulunan Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz'ın "taş duvarlar arasında çürümeye terk edilmesinin" doğru olmadığını savunarak af çağrısında bulunmuştu.

Bahçeli, bu çağrıyı yaparken Çakıcı ile ilgili, "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözükara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?" demişti.

ALAATTİN ÇAKICI KİMDİR?

Alaattin Çakıcı, 20 Ocak 1953 tarihinde Trabzon'un Fındıklı köyünde doğdu. Annesinin adı Şakire, babasının adı Ali'dir. Fahrettin ve Gençağa isimlerinde iki erkek kardeşi olan Alaattin Çakıcı'nın Gamze ve Leyla adlarında iki kız kardeşi vardır. Babası Ali Çakıcı, İstanbul'a göç etti. İstanbul'a göç eden aile Kağıthane ilçesinde Gültepe semtine yerleşti. Baba Ali Çakıcı burada bir kahvehane işletmeye başladı.

Gençlik döneminde bir süre cezaevinde kaldı. 1980 öncesinde baba Ali Çakıcı ve kardeşi Gençağa Çakıcı ile birlikte MHP Ülkü Ocaklarına dahil oldu. Alaattin Çakıcı 1979 yılında vuruldu, ancak olaydan yaralı olarak kurtuldu. Baba Ali Çakıcı bir saldırı sonucu 5 Mayıs 1980 yılında hayatını kaybetti. 1980 Askeri Darbesi ile birlikte tutuklandı.