UÇUŞLAR NE ZAMAN AÇILIR?

THY şehirler arası uçuşların herhangi bir aksilik olmaması durumunda 20 Nisan'da başlayacağını duyurmuştu. Dış hat seferlerinin ise 20 Mayıs'a kadar çalışmayacağını söyledi.

THY'DEN UÇUŞLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uçuşlarda önemli düzenlemelere gidildiği belirtildi.

Açıklamada, tüm dış hat uçuşlarının 1 Mayıs 2020'ye kadar durdurulduğu aktarılarak, "İç hatlarda yalnızca Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van uçuşları kısıtlı şekilde gerçekleştirilecek olup diğer tüm iç hat uçuşlarımız 1 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 29 Mart 2020 saat 06.00 (TSİ) itibarıyla iç hat uçuşlarımızda tüm yolcularımızdan Seyahat İzin Belgesi talep edilecektir. Seyahat İzin Belgesi bulunmayan yolcularımız, bilet satın alamayacak ve daha öncesinden bilet almış olsalar dahi uçuşa kabul edilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.