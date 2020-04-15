Koronavirüs önlemleri arasında uçak seferleri iptali de yer aldı. Alınan kararlara göre uçak seferleri hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, uçak seferleri var mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Pegasus, Türk Hava Yolları ve Anadolujet firmaları yurt içi ve yurt dışı uçak seferleri hakkında bilgiler verdi. Peki, uçak seferleri var mı? İşte, uçak seferleri hakkında merak edilen bazı bilgiler... THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uçuşlarda önemli düzenlemelere gidildiği belirtildi.
UÇUŞLAR NE ZAMAN AÇILIR?
THY şehirler arası uçuşların herhangi bir aksilik olmaması durumunda 20 Nisan'da başlayacağını duyurmuştu. Dış hat seferlerinin ise 20 Mayıs'a kadar çalışmayacağını söyledi.
THY'DEN UÇUŞLAR HAKKINDA AÇIKLAMA
THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uçuşlarda önemli düzenlemelere gidildiği belirtildi.
Açıklamada, tüm dış hat uçuşlarının 1 Mayıs 2020'ye kadar durdurulduğu aktarılarak, "İç hatlarda yalnızca Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van uçuşları kısıtlı şekilde gerçekleştirilecek olup diğer tüm iç hat uçuşlarımız 1 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 29 Mart 2020 saat 06.00 (TSİ) itibarıyla iç hat uçuşlarımızda tüm yolcularımızdan Seyahat İzin Belgesi talep edilecektir. Seyahat İzin Belgesi bulunmayan yolcularımız, bilet satın alamayacak ve daha öncesinden bilet almış olsalar dahi uçuşa kabul edilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.
İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye istinaden, iç hat uçuşlarında Seyahat İzin Belgesi ile seyahat edildiği sürece web sitesi, mobil uygulamalar ve çağrı merkezi üzerinden yapılacak bilet satışı işlemlerinde kimlik numarası ile kontrol yapılacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Seyahat İzin Belgesi olmayan yolcularımız, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeden izin koşullarını ve başvuru yöntemini öğrenebilirler. 1 Mayıs 2020 tarihine kadar web sitemiz ve mobil uygulamalarımızdan check-in yapılamayacak olup, check-in işlemlerinin havalimanlarında bulunan check-in kontuvarlarımızdan Seyahat İzin Belgesi ibraz edilerek yapılması gerekmektedir. İç hat uçuşlarımızda Seyahat İzin Belgesi almış olan yolcularımızın kalkış saatinden en az 2 saat önce, Seyahat İzin Belgesi bulunmayanların ise işlemlerini tamamlamak üzere 4 saat önce havalimanında hazır bulunmaları gerekmektedir. Bu süreçte gerçekleştirilecek iç hat uçuşlarımızda tek yön 325 TL, aktarmalı 549 TL sabit fiyat uygulaması yapılacaktır."
PEGASUS UÇAK SEFERLERİ VAR MI?
PEGASUS'TAN iç ve dış hat uçuşları için yapılan duyurular şu şekilde;
HGM talimatları ve yabancı ülkelerin resmi otoritelerinin Korona Virüsüne karşı aldıkları tedbirler doğrultusunda uçuşumuz bulunan tüm ülkelere ve KKTC'ye olan uçuşlarımız 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu.
Ek olarak, Korona virüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacilik Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile 28.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar tüm yurt içi seferlerimiz iptal edilmiştir.
ANADOLUJET UÇAK SEFERLERİ VAR MI?
Koronavirüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile 29 Mart - 01 Mayıs 2020 tarihleri arasında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek tüm yurt içi seferlerimiz durdurulmuştur.
Koronavirüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile 20 Nisan - 01 Mayıs 2020 tarihleri arasında yalnızca Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan aşağıdaki tabloda belirtilen 7 şehre sefer gerçekleştirilecektir.
20 Nisan - 01 Mayıs 2020 Tarihleri Arasında Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Gerçekleştirilecek Uçuşlar
Van, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Antalya, Gaziantep