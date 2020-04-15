MARION FULLER: Yetkililer neye ihtiyacımız varsa kapıma getiriyor.
MİCHAEL WIEGAND: Salgına karşı burada güvendeyim.
JULIA ALAATTİNOĞLU: Türkiye'de sağlık tedbirleri inanılmaz derecede iyi.
URSULA GREUNE: İlaç ve maske hizmeti müthiş.
MARION FULLER
JULIA ALAATTİNOĞLU
URSULA GREUNE
MARINA YAMAN VE EŞİ
MARİON KADAR OLAMADILAR
Yurt dışında yaşayan Türk görünümlü hainler yabancı medyaya konuşup, Türkiye'yi kötülüyor ve sosyal medyada bu yönde paylaşımlar yapıyorlar. Hiçbiri, Side'de yaşayan Alman Marion Füller kadar olamadı.
54 yaşındaki Marion, Alman medyasına verdiği röportajda, "Kendimi burada çok emin ellerde hissediyorum. Türkiye'de Almanya'dan çok daha önce önlemler alındı. Burada sokağa çıkamazsak, polisi arıyoruz. Bize neye ihtiyacımız olduğunu sorup getiriyorlar. Türkiye çok özel" dedi.
32 yıldır Alanya'da yaşayan Julia Alaettinoğlu: Corona krizi hepimizin hayatını çok değiştirdi. İyi ki Türkiye'deyim. Hayatta kaldık...
MİCHAEL WIEGAND: Salgına karşı burada güvendeyim.
JULIA ALAATTİNOĞLU: Türkiye'de sağlık tedbirleri inanılmaz derecede iyi.
URSULA GREUNE: İlaç ve maske hizmeti müthiş.
MARION FULLER
JULIA ALAATTİNOĞLU
URSULA GREUNE
MARINA YAMAN VE EŞİ
MARİON KADAR OLAMADILAR
Yurt dışında yaşayan Türk görünümlü hainler yabancı medyaya konuşup, Türkiye'yi kötülüyor ve sosyal medyada bu yönde paylaşımlar yapıyorlar. Hiçbiri, Side'de yaşayan Alman Marion Füller kadar olamadı.
54 yaşındaki Marion, Alman medyasına verdiği röportajda, "Kendimi burada çok emin ellerde hissediyorum. Türkiye'de Almanya'dan çok daha önce önlemler alındı. Burada sokağa çıkamazsak, polisi arıyoruz. Bize neye ihtiyacımız olduğunu sorup getiriyorlar. Türkiye çok özel" dedi.
32 yıldır Alanya'da yaşayan Julia Alaettinoğlu: Corona krizi hepimizin hayatını çok değiştirdi. İyi ki Türkiye'deyim. Hayatta kaldık...