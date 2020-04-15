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    • 15.04.2020 Gazete
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    ’deki yabancılar, kendi ülkelerinde sağlık sisteminin çöktüğünü söyledi: Türkiye bizim vatanımız

    Yurt dışında yaşayıp, sosyal medyada ’yi kötüleyenlere, ve Ege’deki yabancılardan tokat gibi yanıt geldi. Alanya, Side, Kuşadası’ndaki yabancılar, “Burada kendimizi emin ellerde hissediyoruz. İhtiyaçlarımız kapımıza kadar geliyor. Avrupa’da maske bile bulamıyorsun” dedi

    Türkiye bizim vatanımız
    MARION FULLER: Yetkililer neye ihtiyacımız varsa kapıma getiriyor.
    MİCHAEL WIEGAND: Salgına karşı burada güvendeyim.
    JULIA ALAATTİNOĞLU: 'de sağlık tedbirleri inanılmaz derecede iyi.
    URSULA GREUNE: İlaç ve maske hizmeti müthiş.



    MARION FULLER



    JULIA ALAATTİNOĞLU




    URSULA GREUNE



    MARINA YAMAN VE EŞİ

    MARİON KADAR OLAMADILAR
    Yurt dışında yaşayan Türk görünümlü hainler yabancı medyaya konuşup, Türkiye'yi kötülüyor ve sosyal medyada bu yönde paylaşımlar yapıyorlar. Hiçbiri, Side'de yaşayan Alman Marion Füller kadar olamadı.
    54 yaşındaki Marion, Alman medyasına verdiği röportajda, "Kendimi burada çok emin ellerde hissediyorum. Türkiye'de 'dan çok daha önce önlemler alındı. Burada sokağa çıkamazsak, polisi arıyoruz. Bize neye ihtiyacımız olduğunu sorup getiriyorlar. Türkiye çok özel" dedi.
    32 yıldır Alanya'da yaşayan Julia Alaettinoğlu: Corona krizi hepimizin hayatını çok değiştirdi. İyi ki Türkiye'deyim. Hayatta kaldık...
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