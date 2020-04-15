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    • 15.04.2020 17:59
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    ten hayatını kaybetmişti! Genel Başkanı toprağa verildi

    Memleketi 'da nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi () Genel Başkanı 'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Cenaze töreninde koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına özen gösterildi.

    Koronadan hayatını kaybetmişti! Dikkat çeken görüntü

    'da, yeni tip (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı 'ın cenazesi toprağa verildi.

    Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün sabah hayatını kaybeden Baş için Ortahisar ilçesi Yenimahalle'deki fuar alanında ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

    Kovid-19 tedbirleri kapsamında şerit çekilen fuar alanında, güvenlik güçleri cenazeye katılanları maske ve eldiven takmaları, sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

    BTP Genel Başkanı Baş'ın cenaze namazını, oğlu Osman Baş kıldırıldı.

    Cenaze namazının ardından Baş'ın naaşı, defnedilmek üzere Akçaabat ilçesindeki Şehitlik Tepesi'ne götürüldü. Defin işlemi sırasında alana, koronavirüs tedbirleri nedeniyle aile yakınları dışında kimse alınmadı.

    Cenaze törenine, Baş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve vatandaşlar katıldı.

    Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki bir özel hastanede Kovid-19 şüphesiyle tedavi gören Baş, durumunun ağırlaşması üzerine Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti.

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