Aslı Ural kimdir? Bir zamanlar Alaattin Çakıcı'nın sevgilisi olan isim şuan Alaattin Çakıcı'nın tekrar gündeme gelmesiyle birlikte en fazla aratılanlar arasına girdi. Suç dosyası kabarık olan Alaattin Çakıcı'nın özel hayatı da hep kafaları karıştırdı. 2 kez resmi evlilik yapan Alaattin Çakıcı'nın sevgilileri de o dönem hep gündemdeydi. Çakıcı'nın akıllara kazınan en olaylı sevgilisi ise Şelçuk Ural ile modacı Canan Yaka'nın kızı Aslı Ural ile olan ilişkisiydi... Alattin Çakıcı'nın sevenlerinin, koronavirüs salgını nedeniyle tahliye işlemleri sırasında yanında olamayacağı öğrenilirken Alaattin Çakıcı'nın avukatları ve ailesi ise cezaevi önünde tahliye haberini bekliyor.
ASLI URAL KİMDİR?
Nice'teki bir otelde beraber yakalanan Alaattin Çakıcı ve Aslı Ural, Fransız polisine teslim edilmiş Aslı Ural'ın çantasında, 20 bin dolar ve Çakıcı adına düzenlenen sahte evraklar çıkmıştı. Sevgilisiyle birlikte gözaltına alınan Aslı Ural, polis ifadesinde, "İki aydır Alaattin Çakıcı ile birlikteyim"demişti.
O dönemlerde Alaattin Çakıcı'nın Aslı Ural'la aşkı, ölüm emrini verdiği eşi Dündar Kılıç'ın kızı Uğur Kılıç'a benzerliğine yorulmuştu.
Alaattin Çakıcı ile adı anılan Aslı Ural 2015 yılında bir evlilik yaptı. Ünlü modacı Canan Yaka'nın kızı Aslı Ural ile Osman Bey, The Ritz-Carlton otelde gerçekleştirilen görkemli bir düğünle dünya evine girdi.
Aslı Ural annesi Canan Yaka'nın tasarladığı altın sırma işlemeli kaftan gelinlikle günlerce konuşulmuştu.
ALAATTİN ÇAKICI TAHLİYE EDİLECEK
Öte yandan cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı'nın da gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor. Organize suç örgütü elebaşı Çakıcı, 16 Temmuz 2016 tarihinde Edirne'den Bolu F Tipi Cezaevi'ne, buradan da 2017 yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki F Tipi Cezaevi'ne nakledilmişti. Çakıcı, 13 Ağustos 2018 tarihinde ise Sincan Kapalı Cezaevi'ne nakil olmuştu. Yasadan yararlanan isimlerden olan Çakıcı'nın gün içinde cezaevinden çıkması bekleniyor.
ALAATTİN ÇAKICI KİMDİR?
Alaattin Çakıcı 20 Ocak 1953 Trabzon doğumlu Türk organize suç örgütü lideridir. Trabzon ilinin Arsin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde doğan Alaattin Çakıcı, 17 Ağustos 1998'de Türk ve Avusturya polisiyle birlikte düzenlenen bir operasyonla modacı Canan Yaka ile sanatçı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'la birlikte Fransa'nın Nice kentinde yakalandı. Çakıcı'nın üzerinden Nedim Caner adına düzenlenmiş kırmızı bir pasaport ve 17.000 dolar çıktı.
ÇEK SENET TAHSİLATI
Babasını 12 Eylül döneminde İstanbul'un Gültepe semtindeki bir kahvehaneye yapılan silahlı baskında kaybeden Çakıcı, 1984'ten itibaren çek – senet tahsilatı yapan grupların liderliğini yapmaya başladı.
Eski eşi Uğur Çakıcı'nın Uludağ'da öldürülme emrini verdiği gerekçesiyle polis ve savcılık tarafından gıyabi tutuklu olarak aranan Çakıcı, ayrıca canlı yayında DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'le ilgili yaptığı açıklamalarıyla Flash TV'nin basılmasına neden oldu.
Borsacı Adil Öngen'in yaralanması, Pamukbank Genel Müdürü Burhan Karaçam'a yönelik lav silahlı saldırı olayı, Emin Cankurtaran'ın vurulması, Cavit Çağlar'a yönelik suikast planlaması, Engin Civan'ın vurulması eylemlerinin azmettiricisi olan Çakıcı, kendisi gibi yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Nurullah Tevfik Ağansoy'un öldürülmesi olayında da azmettirici olarak aranmaya başladı.
Çakıcı'nın firarda bulunduğu dönemde Palermo'da İtalyan mafyasının önde gelen aileleriyle bir toplantı yaptığı da tespit edildi. Çakıcı, 1998'in Şubat ayında Fransa'da yapılan bir operasyonda yakalanmaktan kılpayı kurtuldu.
ALAATTİN ÇAKICI İÇİN DEVLET BAHÇELİ'DEN ÇAĞRI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hapiste bulunan Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz'ın "taş duvarlar arasında çürümeye terk edilmesinin" doğru olmadığını savunarak af çağrısında bulunmuştu.
Bahçeli, bu çağrıyı yaparken Çakıcı ile ilgili, "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözükara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?" demişti.