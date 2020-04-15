Alaattin Çakıcı son dakika tahliye edildi mi, suçu neydi? Soruları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. İnfaz Yasası'nın onaylanıp Meclis'ten geçmesinin ardından en çok merak edilen konu Alaattin Çakıcı'nın tahliyesi oldu. Düzenlemeyle Alaattin Çakıcı'nın da cezaevinden çıkacağı söyleniyor. Resmi bir açıklama olmasa da sosyal medyada Alaatin Çakıcı'nın tahliye olacağı ve işlemlerin başlatıldığı iddia edildi. Alaattin Çakıcı aslen Trabzonlu ve 67 yaşında. 2 kez evlilik yapan Alaattin Çakıcı'nın son evliliğini ünlü babalardan Dündar Kılıç'ın kızı Uğur Kılıç'la yaptı. Bu evlilik kısa sürdü ve olaylı bitti. Alaattin Çakıcı'nın bir kızı bir de oğlu var.
ALAATTİN ÇAKICI TAHLİYE EDİLECEK
Öte yandan cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı'nın da gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor. Organize suç örgütü elebaşı Çakıcı, 16 Temmuz 2016 tarihinde Edirne'den Bolu F Tipi Cezaevi'ne, buradan da 2017 yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki F Tipi Cezaevi'ne nakledilmişti. Çakıcı, 13 Ağustos 2018 tarihinde ise Sincan Kapalı Cezaevi'ne nakil olmuştu. Yasadan yararlanan isimlerden olan Çakıcı'nın gün içinde cezaevinden çıkması bekleniyor.
ALAATTİN ÇAKICI'NIN BU GECE VEYA YARIN TAHLİYE OLACAK
İnfaz düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Alaattin Çakıcı'nın bu gece yarısı veya en geç yarın cezaevinden çıkması bekleniyor.
KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KALABALIĞA İZİN YOK
Alattin Çakıcı'nın sevenlerinin, koronavirüs salgını nedeniyle tahliye işlemleri sırasında yanında olamayacağı öğrenilirken Alaattin Çakıcı'nın avukatları ve ailesi ise cezaevi önünde tahliye haberini bekliyor.
90 BİN KİŞİNİN TAHLİYESİ ÖNGÖRÜLÜYOR
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından cezaevindeki yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.
Buna göre, tahliyelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine önem ve öncelik verilecek. Tahliyeler sırasında, sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek, cezaevi çıkışlarında Sağlık Bakanlığının broşürleri ile eldiven ve maske dağıtılacak. İller arası seyahat kısıtlaması nedeniyle tahliye olanlara sorun yaşamamaları için cezaevinden çıkmadan seyahat izin belgeleri verilecek.
ALAATTİN ÇAKICI KİMDİR? CEZASI NE?
20 Ocak 1953 arihinde Trabzon ilinin Arsin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde doğan Alaattin Çakıcı, organize suç örgütü lideridir.
Alaattin Çakıcı, 17 Ağustos 1998'de Türk ve Avusturya polisiyle birlikte düzenlenen bir operasyonla modacı Canan Yaka ile sanatçı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'la birlikte Fransa'nın Nice kentinde yakalandı. Çakıcı'nın üzerinden Nedim Caner adına düzenlenmiş kırmızı bir pasaport ve 17.000 dolar çıktı.
ALAATTİN ÇAKICI İÇİN DEVLET BAHÇELİ'DEN ÇAĞRI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hapiste bulunan Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz'ın "taş duvarlar arasında çürümeye terk edilmesinin" doğru olmadığını savunarak af çağrısında bulunmuştu.
Bahçeli, bu çağrıyı yaparken Çakıcı ile ilgili, "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözükara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?" demişti.
ALAATTİN ÇAKICI KİMDİR?
Alaattin Çakıcı, 20 Ocak 1953 tarihinde Trabzon'un Fındıklı köyünde doğdu. Annesinin adı Şakire, babasının adı Ali'dir. Fahrettin ve Gençağa isimlerinde iki erkek kardeşi olan Alaattin Çakıcı'nın Gamze ve Leyla adlarında iki kız kardeşi vardır. Babası Ali Çakıcı, İstanbul'a göç etti. İstanbul'a göç eden aile Kağıthane ilçesinde Gültepe semtine yerleşti. Baba Ali Çakıcı burada bir kahvehane işletmeye başladı.
Gençlik döneminde bir süre cezaevinde kaldı. 1980 öncesinde baba Ali Çakıcı ve kardeşi Gençağa Çakıcı ile birlikte MHP Ülkü Ocaklarına dahil oldu. Alaattin Çakıcı 1979 yılında vuruldu, ancak olaydan yaralı olarak kurtuldu. Baba Ali Çakıcı bir saldırı sonucu 5 Mayıs 1980 yılında hayatını kaybetti. 1980 Askeri Darbesi ile birlikte tutuklandı.
MHP ve ülkücü kuruluşlar davasında yargılandı ve somut delil yetersizliğinden 1982 yılında serbest bırakılan Alaattin Çakıcı, 1982 yılında tahliye oldu.1987 yılında Alaattin Çakıcı, en parlak dönemini yaşıyordu. 3 – 12 Ağustos 1987 tarihleri arasında yurt dışına çıksa da 10 gün sonra Türkiye'ye döndü.
Alaattin Çakıcı, kendisine ASALA ile mücadele etme konusunda getirilen teklifi kabul etti. Kontr-terör dış ve iç operasyonlar birimi kapsamında özel askeri eğitime tabi tutulan Çakıcı, eğitim sonrasında tim komutanı olarak görevlendirildi. 1990 yılı Ekim ayında yaralama nedeniyle bir süre tutuklu kaldı. Çakıcı, Şubat 1995'te gazete ve televizyonlara bülten şeklinde faks çekti ve Dev-Sol lideri Dursun Karataş'ı öldüreceğini bildirdi.
Alaattin Çakıcı, 1972 yılında Gönül Kurtuluş ile evlendi. Bu evlilikten Ali, Aytül ve Betül isimlerinde çocukları oldu. Alaattin Çakıcı, bir dönem eşinden boşanmış ve ünlü kabadayılardan Dündar Kılıç'ın kızı Uğur Kılıç ile 20 Mayıs 1991 yılında Trabzon'da evlendi. 4 Kasım 1994 yılında boşandılar.
20 Ocak 1995 yılında Alaattin Çakıcı, eski eşi Uğur Kılıç'ın ölümünde azmettirci olduğu gerekçesiyle 19 yıl 2 ay ceza aldı. Yurtdışında kaldığı sürede; ABD, Belçika, İtalya, Güney Afrika, Brezilya, Singapur, Japonya ve Fransa'da dolaştığı belirlendi.
Çakıcı, 17 Ağustos 1998 yılında Türk ve Avusturya polisiyle birlikte düzenlenen bir operasyonla Fransa'nın Nice kentinde yakalandı. Bir süre sonra Türkiye'ye iade edildi. 14 Aralık 1999 tarihinde Kartal cezaevine konuldu. 29 Kasım 2002 tarihinde serbest bırakıldı.
Karagümrük Baskını davasından dolayı Çakıcı, 7 Nisan 2004 tarihinde 3 yıl 4 aylık bir hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası 14 Temmuz 2004 tarihinde Avusturya'nın Graz kentinde yakalandı. 5 Ekim 2004 tarihinde Viyana Eyalet Mahkemesi Çakıcı'nın Türkiye'ye iadesine karar verdi. 14 Ekim 2004 tarihinde Tekirdağ Tipi Cezaevine koyulan Alaattin Çakıcı, 15 Temmuz 2016 yılında Bolu F Tipi Cezaevine nakledildi. Mart 2017 yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki F Tipi Cezaevine nakledilmesine karar verildi. 30 Mart 2017 yılında Bolu F Tipi Cezaevinde tutulurken çeşitli gerekçelerle 10 ay hapis cezası daha verilmiştir.
ÇEK SENET TAHSİLATI
Babasını 12 Eylül döneminde İstanbul'un Gültepe semtindeki bir kahvehaneye yapılan silahlı baskında kaybeden Çakıcı, 1984'ten itibaren çek – senet tahsilatı yapan grupların liderliğini yapmaya başladı.
Eski eşi Uğur Çakıcı'nın Uludağ'da öldürülme emrini verdiği gerekçesiyle polis ve savcılık tarafından gıyabi tutuklu olarak aranan Çakıcı, ayrıca canlı yayında DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'le ilgili yaptığı açıklamalarıyla Flash TV'nin basılmasına neden oldu.
Borsacı Adil Öngen'in yaralanması, Pamukbank Genel Müdürü Burhan Karaçam'a yönelik lav silahlı saldırı olayı, Emin Cankurtaran'ın vurulması, Cavit Çağlar'a yönelik suikast planlaması, Engin Civan'ın vurulması eylemlerinin azmettiricisi olan Çakıcı, kendisi gibi yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Nurullah Tevfik AğansoyTevfik Ağansoy'un öldürülmesi olayında da azmettirici olarak aranmaya başladı.
Çakıcı'nın firarda bulunduğu dönemde Palermo'da İtalyan mafyasının önde gelen aileleriyle bir toplantı yaptığı da tespit edildi. Çakıcı, 1998'in Şubat ayında Fransa'da yapılan bir operasyonda yakalanmaktan kılpayı kurtuldu.
ALAATTİN ÇAKICININ HÜKÜM GİYDİĞİ SUÇLAR
– Gazeteci Hıncal Uluç'u yaralamaya azmettirmek davasında 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
– 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Karagümrük Spor Kulübü Lokali'ne yönelik 26 Mart 2000 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 3 yıl 4 ay, müessir fiile azmettirmekten de 14 yıl 9 ay cezaya çarptırıldı. Yargıtay çete suçundan verilen cezayı onarken, müessir fiile azmettirme cezasında usul eksikliği buldu.
– Borsacı Adil Öngen'in arabasının kurşunlanmasıyla ilgili olarak 10 yıl 10 ay cezaya çarptırıldı.
– Uludağ'da, 1995 yılında eski eşi Nuriye Uğur Kılıç'ın öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandı ve 2006 yılında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kılıç'ın Çakıcı'ya söylediği "Öcalan senden daha şerefli" sözü nedeni ile tahrik indirimi yaptı ve neticede Çakıcı'ya 19 yıl 2 ay hapis cezası verdi.
– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.
Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevinde kalan ve şu anda Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören organize suç örgütü Lideri Alaattin Çakıcı, Basın Danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben bir açıklama yayınlamıştı.