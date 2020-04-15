AKKUL

Havahan Karadeniz, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle karantinaya alındı. Mucize eseri virüsü yenmeyi başardı.Torununun torunuyla hastaneden çıktı. Herkese mesaj yolladı: Allah doktorlarımızdan razı olsun. Evde kalın.Sağlık Bakanı Koca, önümüzdeki 2 haftanın kritik olduğunu söyledi.dedi.Diyanet, salgınla ilgili değerlendirme yaptı: Oruç farzdır. Topyekun ertelenmesi mümkün değildir.Batı'da virüs hızla yayıldı. Kısırlık korkusu patladı. Sperm dondurma kliniklerine başvurular yüzde 20 arttı.ABD'deki Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'dan müthiş iddia:Virüs verem aşısı olana az bulaşıyor.Hastaların akciğerinde hasar kalıyor.ABD'de Angela Primachenko adlı hamile virüse yakalandı. Yoğun bakımda doğum yapıp ilki başardı.Bingöl'de 2 hafta önce dünyaya gelen bebek, Coronavirüs oldu. Karantinada sağlığına kavuştu.ilinde sağlıkçılar, hayatlarınıhiçe sayarak Coronavirüs'ekarşı mücadele veriyor.Şimdi birçok kenttevatandaşlarımız, tüm sağlıkçalışanlarına çiçeklerveriyor. Gerçekten deonlarla gurur duyuyoruz.tedavisi gören ünlüsunucu sunucu BurakAkkul ve eşi Seda Akkul,Coronavirüs'ü yendi.Akkul çifti, Kartal'dakihastaneden alkışlarlataburcu oldu. Seda Akkul,dedi.ve turistik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'un, Coronavirüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla boş olduğu görüldü. Bir vatandaş, Karaköy Sahili'nde spor yaptı.Kaş'tan sonra Şırnak'ın 18 bin nüfuslu ilçesi Beytüşşebap'ta da alınan önlemler sayesinde Coronavirüs hastasının olmaması, mutluluğa neden oldu.Tunceli'de, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki jandarma ve polis ekipleri, sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların kahvaltılarını çiçeklerle süsleyerek evlerine götürüyor.

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Koca, dün 107 hastanın daha vefat ettiğini söyledi. Koca, "4 bin 799 hastamız iyileşti. Yeni bir dalgalanma olmazsa pik 1-2 haftaya yaşanır. Yayılma hızı kontrol altında. 4. haftada Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti. Biz artık bu dönemde bir haftada görülen en yüksek vakaya ulaştık. Bu sonuçlar, salgını en az kayıplarla atlatacağımızı gösteriyor. Yeter ki kurallara uyalım" dedi.

merkezli Transatlantik Liderlik Ağı Başkan Yardımcısı Sahsa Toperich, Türkiye'nin virüs salgınıyla küresel mücadelede kilit bir aktör olduğunu söyledi. Türkiye'nin şimdiye kadar 33 ülkeye yardım ulaştırdığını belirten Toperich, "Ankara'nın salgına karşı çoğu Avrupa ülkesinden daha hızlı önlemler aldı" dedi.Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 48 milyon 73 bin 714 lira harcandığını açıkladı. Bu konuda yeni çalışmaların da süreceği belirtildi.ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Covid-19 virüsünün su ve atık sulardaki varlığının araştırılacağını ve bu konuda olası risklere karşı erken uyarı sisteminin geliştirileceğini söyledi.tedbirleri kapsamındaçıkarılan infaz yasasıile birlikte cezaevlerindedoluluk üçte bir azalacak.Açık cezaevindeki45 bin hükümlü eviznine çıkacak. Kadınaşiddet cezaları 11 yıl 6aydan 18 yıla çıkartıldı.