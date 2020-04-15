Havahan Karadeniz, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle karantinaya alındı. Mucize eseri virüsü yenmeyi başardı.
Torununun torunuyla hastaneden çıktı. Herkese mesaj yolladı: Allah doktorlarımızdan razı olsun. Evde kalın.
1-2 HAFTAYA PİK YAŞANIR
Sağlık Bakanı Koca, önümüzdeki 2 haftanın kritik olduğunu söyledi. "Yayılma hızı kontrol altında" dedi.
"ORUÇ ERTELENEMEZ"
Diyanet, salgınla ilgili değerlendirme yaptı: Oruç farzdır. Topyekun ertelenmesi mümkün değildir.
KISIRLIK DONDURDU
Batı'da virüs hızla yayıldı. Kısırlık korkusu patladı. Sperm dondurma kliniklerine başvurular yüzde 20 arttı.
VEREM AŞISI MUCİZESİ
ABD'deki Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'dan müthiş iddia:
Virüs verem aşısı olana az bulaşıyor.
Hastaların akciğerinde hasar kalıyor.
KOMAYA GİRDİ DOĞUM YAPTI
ABD'de Angela Primachenko adlı hamile virüse yakalandı. Yoğun bakımda doğum yapıp ilki başardı.
15 GÜNLÜK BEBEK VİRÜSÜ YENDİ
Bingöl'de 2 hafta önce dünyaya gelen bebek, Coronavirüs oldu. Karantinada sağlığına kavuştu.
SİZİNLE GURUR DUYDUK
TÜRKİYE'NIN 81 ilinde sağlıkçılar, hayatlarını hiçe sayarak Coronavirüs'e karşı mücadele veriyor. Şimdi birçok kentte vatandaşlarımız, tüm sağlık çalışanlarına çiçekler veriyor. Gerçekten de onlarla gurur duyuyoruz.
AKKUL ÇİFTİ EVDE
CORONAVIRÜS tedavisi gören ünlü sunucu sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, Coronavirüs'ü yendi. Akkul çifti, Kartal'daki hastaneden alkışlarla
taburcu oldu. Seda Akkul, "Taburcu oluyoruz. Tarif edilemez bir mutluluk yaşıyoruz" dedi.
EVDE KAL İSTANBUL
Tarihi ve turistik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'un, Coronavirüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla boş olduğu görüldü. Bir vatandaş, Karaköy Sahili'nde spor yaptı.
Kaş'tan sonra Şırnak'ın 18 bin nüfuslu ilçesi Beytüşşebap'ta da alınan önlemler sayesinde Coronavirüs hastasının olmaması, mutluluğa neden oldu.
Tunceli'de, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki jandarma ve polis ekipleri, sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların kahvaltılarını çiçeklerle süsleyerek evlerine götürüyor.
CAN KAYBI 1403'E ÇIKTI
BAKAN Koca, dün 107 hastanın daha vefat ettiğini söyledi. Koca, "4 bin 799 hastamız iyileşti. Yeni bir dalgalanma olmazsa pik 1-2 haftaya yaşanır. Yayılma hızı kontrol altında. 4. haftada Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti. Biz artık bu dönemde bir haftada görülen en yüksek vakaya ulaştık. Bu sonuçlar, salgını en az kayıplarla atlatacağımızı gösteriyor. Yeter ki kurallara uyalım" dedi.
TÜRKİYE'YE BÜYÜK ÖVGÜ
ABD merkezli Transatlantik Liderlik Ağı Başkan Yardımcısı Sahsa Toperich, Türkiye'nin virüs salgınıyla küresel mücadelede kilit bir aktör olduğunu söyledi. Türkiye'nin şimdiye kadar 33 ülkeye yardım ulaştırdığını belirten Toperich, "Ankara'nın salgına karşı çoğu Avrupa ülkesinden daha hızlı önlemler aldı" dedi.
TAM GAZ ÇALIŞMA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 48 milyon 73 bin 714 lira harcandığını açıkladı. Bu konuda yeni çalışmaların da süreceği belirtildi.
ATIK SULARA İNCELEME
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Covid-19 virüsünün su ve atık sulardaki varlığının araştırılacağını ve bu konuda olası risklere karşı erken uyarı sisteminin geliştirileceğini söyledi.
KADINI DÖVEN ŞİMDİ YANDI
CORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında çıkarılan infaz yasası ile birlikte cezaevlerinde doluluk üçte bir azalacak. Açık cezaevindeki 45 bin hükümlü ev iznine çıkacak. Kadına şiddet cezaları 11 yıl 6 aydan 18 yıla çıkartıldı.
Torununun torunuyla hastaneden çıktı. Herkese mesaj yolladı: Allah doktorlarımızdan razı olsun. Evde kalın.
1-2 HAFTAYA PİK YAŞANIR
Sağlık Bakanı Koca, önümüzdeki 2 haftanın kritik olduğunu söyledi. "Yayılma hızı kontrol altında" dedi.
"ORUÇ ERTELENEMEZ"
Diyanet, salgınla ilgili değerlendirme yaptı: Oruç farzdır. Topyekun ertelenmesi mümkün değildir.
KISIRLIK DONDURDU
Batı'da virüs hızla yayıldı. Kısırlık korkusu patladı. Sperm dondurma kliniklerine başvurular yüzde 20 arttı.
VEREM AŞISI MUCİZESİ
ABD'deki Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'dan müthiş iddia:
Virüs verem aşısı olana az bulaşıyor.
Hastaların akciğerinde hasar kalıyor.
KOMAYA GİRDİ DOĞUM YAPTI
ABD'de Angela Primachenko adlı hamile virüse yakalandı. Yoğun bakımda doğum yapıp ilki başardı.
15 GÜNLÜK BEBEK VİRÜSÜ YENDİ
Bingöl'de 2 hafta önce dünyaya gelen bebek, Coronavirüs oldu. Karantinada sağlığına kavuştu.
SİZİNLE GURUR DUYDUK
TÜRKİYE'NIN 81 ilinde sağlıkçılar, hayatlarını hiçe sayarak Coronavirüs'e karşı mücadele veriyor. Şimdi birçok kentte vatandaşlarımız, tüm sağlık çalışanlarına çiçekler veriyor. Gerçekten de onlarla gurur duyuyoruz.
AKKUL ÇİFTİ EVDE
CORONAVIRÜS tedavisi gören ünlü sunucu sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, Coronavirüs'ü yendi. Akkul çifti, Kartal'daki hastaneden alkışlarla
taburcu oldu. Seda Akkul, "Taburcu oluyoruz. Tarif edilemez bir mutluluk yaşıyoruz" dedi.
EVDE KAL İSTANBUL
Tarihi ve turistik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'un, Coronavirüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla boş olduğu görüldü. Bir vatandaş, Karaköy Sahili'nde spor yaptı.
Kaş'tan sonra Şırnak'ın 18 bin nüfuslu ilçesi Beytüşşebap'ta da alınan önlemler sayesinde Coronavirüs hastasının olmaması, mutluluğa neden oldu.
Tunceli'de, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki jandarma ve polis ekipleri, sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların kahvaltılarını çiçeklerle süsleyerek evlerine götürüyor.
CAN KAYBI 1403'E ÇIKTI
BAKAN Koca, dün 107 hastanın daha vefat ettiğini söyledi. Koca, "4 bin 799 hastamız iyileşti. Yeni bir dalgalanma olmazsa pik 1-2 haftaya yaşanır. Yayılma hızı kontrol altında. 4. haftada Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti. Biz artık bu dönemde bir haftada görülen en yüksek vakaya ulaştık. Bu sonuçlar, salgını en az kayıplarla atlatacağımızı gösteriyor. Yeter ki kurallara uyalım" dedi.
TÜRKİYE'YE BÜYÜK ÖVGÜ
ABD merkezli Transatlantik Liderlik Ağı Başkan Yardımcısı Sahsa Toperich, Türkiye'nin virüs salgınıyla küresel mücadelede kilit bir aktör olduğunu söyledi. Türkiye'nin şimdiye kadar 33 ülkeye yardım ulaştırdığını belirten Toperich, "Ankara'nın salgına karşı çoğu Avrupa ülkesinden daha hızlı önlemler aldı" dedi.
TAM GAZ ÇALIŞMA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 48 milyon 73 bin 714 lira harcandığını açıkladı. Bu konuda yeni çalışmaların da süreceği belirtildi.
ATIK SULARA İNCELEME
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Covid-19 virüsünün su ve atık sulardaki varlığının araştırılacağını ve bu konuda olası risklere karşı erken uyarı sisteminin geliştirileceğini söyledi.
KADINI DÖVEN ŞİMDİ YANDI
CORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında çıkarılan infaz yasası ile birlikte cezaevlerinde doluluk üçte bir azalacak. Açık cezaevindeki 45 bin hükümlü ev iznine çıkacak. Kadına şiddet cezaları 11 yıl 6 aydan 18 yıla çıkartıldı.