Çernobil yangın son durum! Çernobil nerede? Çernobil nükleer santrali neden patladı?

Çernobil nerede? Çernobil neden patladı? Çernobil yangın son durum! Çernobil nükleer santrali yıllar önce patlayarak tüm dünyayı şok etmişti. Büyük bir felaketin yaşandığı bölgede yıllar sonra ikinci bir felaket daha yaşanıyor. Ukrayna'da Çernobil nükleer faciasının yaşandığı bölgede orman yangını çıktı. 4 Nisan'da, iki ayrı alanda başlayan yangını söndürmek için yoğun çalışmalar sürüyor. Yangının Çernobil Nükleer Santrali'nden sadece bir kilometre uzakta olduğu ve radyasyon riski oluşturduğu bildiriliyor. Peki, Çernobil nerede? İşte Çernobil hakkında detaylı bilgiler!

ÇERNOBİL SON DURUM!

Çernobil Nükleer Santrali'nin bulunduğu Çernobil bölgesindeki çıkan yangın, nükleer santralin bulunduğu yere yaklaştı. Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki yangın hakkında açıklamalar geldi..

Ukrayna'nın Çernobil bölgesindeki orman yangını, 4 Nisan tarihinde başlamasına ve yürütülen yoğun çalışmalara rağmen, henüz söndürülemedi. Yangında, büyük kısmı nükleer felaketin ardından tahliye edilmiş olan 12 köyün, mezarlıkların ve geniş ağaçlık alanların yandığı bildirildi.