Dün akşam saatlerinde görevinden istifa ettiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi.
Bakan Soylu görevine kaldığı yerden devam ediyor. Yaşanılanlar sonrası kısa bir açıklama yapan Bakan Soylu, "Allah hem milletimize hem de bizden umudu olanlara, bizi mahcup etmesin. Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah'a emanet olun" dedi.
İSTİFA SÜRECİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir" diyerek görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Başkan Erdoğan, Soylu'nun istifasını kabul etmedi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir.. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir" ifadelerine yer verilmişti.
Bakan Soylu görevine kaldığı yerden devam ediyor. Yaşanılanlar sonrası kısa bir açıklama yapan Bakan Soylu, "Allah hem milletimize hem de bizden umudu olanlara, bizi mahcup etmesin. Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah'a emanet olun" dedi.
İSTİFA SÜRECİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir" diyerek görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Başkan Erdoğan, Soylu'nun istifasını kabul etmedi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir.. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir" ifadelerine yer verilmişti.
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