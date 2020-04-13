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    • 13.04.2020 10:16
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    Son dakika: ’dan ilk açıklama: “Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz”

    Son dakika haberi... Dün akşam saatlerinde görevinden eden ve istifası Başkan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı , “Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah milletimize, bizi mahcup etmesin” dedi.

    Bakan Soylu’dan ilk açıklama
    Dün akşam saatlerinde görevinden ettiğini açıklayan İçişleri Bakanı 'nun istifası Başkan tarafından kabul edilmedi.

    görevine kaldığı yerden devam ediyor. Yaşanılanlar sonrası kısa bir açıklama yapan Bakan Soylu, "Allah hem milletimize hem de bizden umudu olanlara, bizi mahcup etmesin. Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah'a emanet olun" dedi.



    İSTİFA SÜRECİ
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir" diyerek görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Başkan Erdoğan, Soylu'nun istifasını kabul etmedi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir.. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir" ifadelerine yer verilmişti.

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