Kahvehaneler, kafeler ne zaman açılacak? Corona virüsü salgınını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Türkiye genelinde virüse karşı önlemler artırıldı. Virüsün yayılmasını önlemek için mücadele sürerken, Google'da en çok aranılanlar araında kapatılan mekanların ne zaman açılacağı oldu. Peki, kahvehaneler, kafeler spor salonu, berberler, düğün salonları ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu? Kafeler, düğün salonları, kahvehane, kuaför ve berberlerin ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. Bakanlık tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.