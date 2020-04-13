Askerlik uzatıldı mı? Terhis ve celpler ertelendi mi? Askere giderecek gençler terhis ve celp dönemleri hakkında bilgi almak istiyor. Bedelli askerlik uzaktan mı olacak? Askerlik terhis celp dönemleri arama motorlarında sorgulanıyor. TSK'da yapılan değerlendirmede celp ve terhis dönemlerinde 120 bin kişinin neden olacağı hareketliliğin aileleriyle birlikte ciddi bir risk oluşturmasından endişe edildiği öğrenildi. Terhis ve celplerin geçici bir süre durdurulması kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra yürürlüğe gireceği öğrenildi. Askerler celp ve terhis dönemlerinde 14 gün boyunca karantinaya alınıyordu. Bedelli askerlik yapanlar için de uzaktan eğitim modelinin getirilmesi düşünülüyor.
TERHİS VE CELPLER ERTELENDİ Mİ?
İşte Takvim gazetesi yazarı Zafer Şahin'in bugünkü "Tezkere'ye korana arası mı?" başlıklı yazısının o kısmı:
Bir süredir Koronavirüs sebebiyle askerlik süresinin geçici olarak uzayabileceği söylentileri hız kazandı.
İşin aslını "Böyle bir ihtimal var mı?" diyerek güvenlik kaynaklarına sordum.
Detaylara geçmeden kısa bir bilgilendirme yapmakta fayda var.
TSK'da terhis olacak askerler tezkereye 14 gün kala karantinaya alınıp öyle evine yollanıyor. Aynı şekilde askere alınacak gençler de 14 günlük karantinadan sonra kışlaya giriyor.
120 BİN GENCİ İLGİLENDİRİYOR
Orduda son terhisler 1 Nisan'da oldu. En son celp dönemi ise 19 Mart'tı. Bir sonraki terhis döneminde 60 bin kişi tezkere alacak. 60 bin kişi de kışlanın yolunu tutacak.
Virüsle mücadelede en kritik aşamaya girdiğimiz şu günlerde 120 bin kişinin Türkiye'nin dört bir yanına ve kışlalara dağılması risk yaratabilir.
ERDOĞAN'IN ONAYINA SUNULACAK
Yani askerlik süresinin kısa bir süre için uzama ihtimali var. Tabi bu durumda yeni celpler de duracak. Ancak henüz alınmış bir karar yok. Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.
MSB: RİSKLER ORTAYA ÇIKTI
"Terhisten 14 gün önce askerler kontrol altına alınıyor. 14 günlük kontrolden sonra il veya ilçe sağlık müdürlükleriyle koordineli olarak terhisler yapılıyor. En son 1 Nisan'da terhisler oldu. Terhisi gelen askerlerimizi 14 gün kontrol altında tuttuktan sonra 1 Nisan'da terhis ettik. En son 19 Mart'ta celp oldu. Onları da askere alınca görev vermeden 14 gün süreyle bekletiliyor.
Bu tedbirlere rağmen KOMMER'in tespitlerine göre yine de bazı risklerin olduğu ortaya çıktı. Şimdi terhis ve celplerin durdurulması konusu var. O nedenle 'Gerekirse kısa bir süre için terhisleri uzatalım ve celpleri durduralım' şeklinde yaklaşım var. Bu konu üzerinde çalışılıyor. Bedelliler içinse 'Askerliklerini uzaktan eğitimle yaptıralım' düşüncesi var. Bu dövizli askerlikte yapılmıştı. Uzaktan eğitimle terhis edilmişlerdi. Aynısı bedelli için geliştirilmek isteniyor.
Her dönemde, her celpte asker geliyor. Aynı zamanda binlerce asker de terhis oluyor. Aileleriyle birlikte 100 bini aşan bir nüfus hareketinden bahsediyoruz. Büyük bir hareketlilik. Şu anda bunları terhis olmadan önce 14 gün karantinaya alıyoruz. Ama terhis olduğu andan itibaren bilet almaya gidiyor, yolculuk yapıyor, evlerine gidene kadar insanlarla teması oluyor. Aynı şekilde celp nedeniyle birliklerimize gelenler de koronavirüsü bulaştırabilirler. O nedenle terhis ve celpleri durdurma yönünde çalışmaların yapılması zaruret halini alıyor. Halkımızın ve Mehmetçiğin sağlığı esastır. Gerekirse bir gün geç terhis olsun ama sağlıklı bir şekilde evinde bulunsun."
IRAK VE SURİYE'DEKİ ASKERLERİMİZDE VİRÜS YOK
Milli Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak ve Suriye'de görev yapan askerlerimizde corona virüse rastlanmadı. Sınır ötesinde görev yapan birliklerimizde koronavirüse karşı sıkı önlemlerin alındığı belirtilerek şöyle denildi: "Kuzey Irak'ta Pençe harekât bölgesi ile Suriye'de Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlib bölgesinde sıkı önlemler alınıyor. Buralara giriş-çıkışlar çok sıkı kontrol altında tutuluyor. İçeriye girişler ve çıkışlar durduruldu."
"Komutanların emri olmadan giriş ve çıkışlar yapılamıyor. Irak ve Suriye'de sınır ötesindeki harekât bölgelerimizde corona virüsten dolayı şu an itibarıyla bir sorun yok. Operasyon bölgelerimizde corona virüs yok. Bu bölgelerde komutanlardan izinsiz hareket edilmiyor. Corona virüsten dolayı personelimizi çok yakından takip ediyoruz. Gözetim altında olan arkadaşlarımız var; takip ediyoruz, öksürseler bile izliyoruz. Libya'da askeri eğitim işbirliği ve danışmanlık için bulunan arkadaşlarımız dahil, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerimizde bir sıkıntı yok."
MSB CELP VE SEVK İŞLEMLERİNİ ERTELEMİŞTİ
MSB bir süre önce bedelli yükümlülerinin celp ve sevk işlemlerini ertelemişti. Aldığım bilgiye göre Korona sebebiyle bedelli yükümlüleri 1 aylık uzaktan eğitim ve sonrasındaki bir sınav ile askerlik görevlerini tamamlayabilir. Bu model daha önce dövizle askerlik yapan yükümlülerde denenmişti.
Güvenlik kaynakları askerlik süresinin uzaması kararının hem milletin hem de Mehmetçiğin sağlığı için alınabileceğine dikkat çekiyor ve ekliyor:
"Mehmetçik gerekirse 1 gün geç terhis olsun ama sağlıklı bir şekilde evine dönsün."
2020 BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK İŞLEMLERİ ERTELENDİ
Milli Savunma Bakanlığı, 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemlerini ileride belirlenecek bir tarihe kadar erteledi.
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelendi. Konuyla ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığınca duyurulacak.
Yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile altı aylık hizmete tabi erbaş ve erlerin işlemleri mevcut plan çerçevesinde yürütülmeye devam edilecek.
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Mayıs ayında silah altına alınmayı bekleyen asker adayları TSK'dan gelecek haberi merakla beklerken, celp dönemi ile ilgili duyuru Milli Savunma Bakanlığından nihayet yapıldı. Yapılan duyuruya göre askere gidecek olan Mayıs celbi askerleri 24 Nisan 2020 tarihinde duyurulacaklar.
ASKER ADAYLARI BİRLİKLERİNE NE ZAMAN KATILACAK?
Asker adayları yerlerini e-devlet ve askerlik şubeleri üzerinden öğrenildikten sonra birliklerine teslim olma zamanlarını da öğrenmiş olacak.
ASKERE GİDECEK OLANLAR SORGULAMAYI NASIL YAPACAKLAR?
Bilindiği üzere vatandaşlıkla ilgili olan her türlü bilgiler e-devlet üzerinden yapılıyor. Açıklanan duyuruya göre asker adayları 2020 askerlik yerlerini e-devlet üzerinden sorgulayabilecekler. Sisteme giriş yapabilmeleri için e-devlet şifrelerinin olması gerekiyor. Şifresi olan adaylar TC kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak teslim olacakları yer ve birliklerini tarihleriyle birlikte öğrenebilecekler. Ancak e-devlet üzerinden bilgi edinmek istemeyenlerin yapması gereken şey o tarihten sonra kendilerine en yakın olan askerlik şubelerinden gerekli olan bilgileri alabilecekler.
Askerlik zamanı gelmesine karşın henüz birliklerine teslim olmamış adaylar bakaya olarak adlandırılırken, eğitim nedeniyle tecilli durumda olanlar ise askerlik hakkından muaf olabiliyorlar.
CELP NE DEMEK?
Celp kelime anlamı olarak, "çağı gelenleri askerlik ödevine çağırma" anlamına geliyor.
SEVK NE DEMEK?
Sevk kelime anlamı olarak "gönderme, yollama" anlamına geliyor.
CELP DÖNEMİ NEDİR?
Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.