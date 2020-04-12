SALGIN NE ZAMAN BİTER?

Sürecin ne zaman biteceği alınan tedbirlerin ne kadar başarıyla uygulandığına bağlı. Bir küçük kaçak ikinci bir dalgayı tetikleyebiliyor. Kesin olarak "bu tarihte biter" diye bir öngörüde bulunmak gerçekten çok zor.



Sağlık alt yapımız virüse karşı çok güçlü.

Bu süreç sona erdiğinde ekonomik olarak bu noktadan çok hızlı çıkacağımızı düşünüyorum.

Yeni bir dünya mutlaka kurulacak. Aksi halde bir sonraki afet karşısında vereceğimiz cevap çok daha yıkıcı olabilir. Türkiye sağlam bir alt yapıya sahip olduğu için bu süreci iyi yönetti.

3 alan çok önemli hale geldi. Birincisi biyo-güvenlik. İkincisi siber-güvenlik. Üçüncü nokta da gıda güvenliği...