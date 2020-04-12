



KALBİNİZE SAĞLIK!

ARTVİN'DE öğretmen Büşra Keleş, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına moral vermek istedi. Devlet hastanesinde görev alan ve çocuklarına hasret kalan 24 sağlık personeline, evlatlarının fotoğrafının basılı olduğu yastık hediye etti. Genç eğitimci, "Onların moralini, motivasyonunu birazcık olsun yükseltebildiysek ne mutlu bize. Yapabildiğimiz çok fazla şey yok çünkü onlar için evde kalıyoruz onlar bizim için evden uzak. Öğrencilerimle beraber bizler evdeyiz lütfen siz de evde kalın" dedi.

