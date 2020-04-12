30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Bilecik, sosyal medyada gündem oldu. Bir kullanıcının, "Bilecik'te sokağa dökülen vatandaşlara, belediye hoparlörlerinden 'Biz büyükşehir değiliz' anonsları yapılıyor" şeklindeki paylaşımı kısa sürede yayıldı. Bilecik Belediye Başkanlığı ise "Böyle bir uygulamamız yoktur. Çünkü Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yoktur" açıklaması yapıldı.
KALBİNİZE SAĞLIK!
ARTVİN'DE öğretmen Büşra Keleş, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına moral vermek istedi. Devlet hastanesinde görev alan ve çocuklarına hasret kalan 24 sağlık personeline, evlatlarının fotoğrafının basılı olduğu yastık hediye etti. Genç eğitimci, "Onların moralini, motivasyonunu birazcık olsun yükseltebildiysek ne mutlu bize. Yapabildiğimiz çok fazla şey yok çünkü onlar için evde kalıyoruz onlar bizim için evden uzak. Öğrencilerimle beraber bizler evdeyiz lütfen siz de evde kalın" dedi.
BİR AYDIR GÖRMEDİM
Sağlık çalışanı Serkan Babacan, "Kızım Zeynep'i 33 gündür görmedim. Onu çok özledim" dedi.
SORAN SORANA!
ANTALYA'DA, 'Alo 190 Dini Danışma' hattına gelen çağrılar iki kat arttı. En ilginç sorular şöyle sıralandı: "Eşim iş yerinde kalıyor. Bazen birlikte olmak istiyor. Reddediyorum, günah mı?", "Eşimle sürekli evde tartışıyoruz. 'Boş ol' dedikten sonra aynı evde kalmamda sakınca var mı?"
BİZ BİZE YETERİZ
ÇANAKKALE Çan'da oturan 4 yaşındaki Alpaslan Mutlu, kumbarasında biriktirdiği 784 lira 80 kuruşu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.
HAMURUMUZDA İNSANLIK VAR!
VAN İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın komutanlar, Gürpınar ilçesinde ziyaret ettikleri 70 yaşındaki Keve Kuşman için hamur yoğurdu ve tandırda ekmek pişirdi. Kuşman, "Bugün de askerlerimiz bize yardım etti. İkisi de kızım gibi benimle ekmek pişirdi. Allah onlardan ve devletimizden razı olsun" dedi.
AL'KUŞ'LIYORUZ!
VAN'IN Erciş İlçesi'nde oturan epilepsi hastası 10 yaşındaki Helin Altın, kuşunu kaybetti. 115'i arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, minik çocuğu ziyaret evinde ederek kuş hediye etti. Küçük kız, "Bana sürpriz yaparak kuş getirdiler. Çok şaşırdım ama çok da mutlu oldum. Polis amcalara teşekkür ederim" dedi.
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