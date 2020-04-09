Kovid-19 yenen gençler gönüllü oldu: Kanımız feda

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Corona'yı yenenlerin kanı, hastalara umut oldu. Türkiye'de Kovid-19'u atlatan 3 genç, gönüllü olduklarını duyurdu.
DAMLA YAZICI: Şu an çok iyiyim. Hiçbir rahatsızlığım kalmadı. gerekeni yaparım.
MEHMET TOYGAN SARITAŞ: Karantinam bitiyor. Kan vermeye hazırım.
AYTEN SEVİL: Savaştım ve sağlığıma kavuştum. Sonuna kadar gönüllüyüm.
DAMLA YAZICI: Şu an çok iyiyim. Hiçbir rahatsızlığım kalmadı. gerekeni yaparım.
MEHMET TOYGAN SARITAŞ: Karantinam bitiyor. Kan vermeye hazırım.
AYTEN SEVİL: Savaştım ve sağlığıma kavuştum. Sonuna kadar gönüllüyüm.
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