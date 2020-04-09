Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman hayatını kaybetti

Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman, Corona'dan can verdi. Virüs kapan eşi Belma Yalman da hayatını kaybetti.
SAĞLIĞA KOŞUYOR
TJK, açıkladı: Pazar günkü dış yarışların geliri sağlıkçılara...
ABD YARDIM İSTEDİ
'Süper Güç" tükendi. ABD, Türkiye'den yardım talep etti: Maske ve solunum cihazı gönderin...
GURBETTE 5 KURBAN
Almanya'da virüs tedbir dinlemedi. 3'ü kadın 5 Türk daha can verdi.
SAĞLIĞA KOŞUYOR
TJK, açıkladı: Pazar günkü dış yarışların geliri sağlıkçılara...
ABD YARDIM İSTEDİ
'Süper Güç" tükendi. ABD, Türkiye'den yardım talep etti: Maske ve solunum cihazı gönderin...
GURBETTE 5 KURBAN
Almanya'da virüs tedbir dinlemedi. 3'ü kadın 5 Türk daha can verdi.
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