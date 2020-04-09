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    • 09.04.2020 Gazete
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    Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman hayatını kaybetti

    Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman, Corona'dan can verdi. Virüs kapan eşi Belma Yalman da hayatını kaybetti. İşte Takvim Gazetesi’nin 9 Nisan 2020 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Eşi de öldü
    Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman, Corona'dan can verdi. Virüs kapan eşi Belma Yalman da hayatını kaybetti.

    SAĞLIĞA KOŞUYOR
    TJK, açıkladı: Pazar günkü dış yarışların geliri sağlıkçılara...

    ABD YARDIM İSTEDİ
    'Süper Güç" tükendi. ABD, Türkiye'den yardım talep etti: Maske ve solunum cihazı gönderin...

    GURBETTE 5 KURBAN
    Almanya'da virüs tedbir dinlemedi. 3'ü kadın 5 Türk daha can verdi.

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