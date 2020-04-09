Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman hayatını kaybetti

Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman, Corona'dan can verdi. Virüs kapan eşi Belma Yalman da hayatını kaybetti.TJK, açıkladı: Pazar günkü dış yarışların geliri sağlıkçılara...'Süper Güç" tükendi. ABD, Türkiye'den yardım talep etti: Maske ve solunum cihazı gönderin...Almanya'da virüs tedbir dinlemedi. 3'ü kadın 5 Türk daha can verdi.