Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona son açıklama! Türkiye koronavirüs il il vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Türkiye'de koronavirüs il il vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 75 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 649 olduğunu bildirilmişti. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ABD, İran, İtalya gibi pek çok ülkede binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili son dakika haberleri geliyor. Bu kapsamda Türkiye'deki son durumu merak edenler güncel yapılan açıklamaları merak ediyor.
7 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün henüz açıklama yapmadı. Bakan Koca açıklama yaptığında detaylar haberimizde yer alacaktır.
6 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?
TÜRKİYE'DE KOVİD-19'DAN İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1326'YA ULAŞTI
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 bin 148 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 75 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vakanın 30 bin 217'ye, can kaybının 649'a yükseldiğini bildirdi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.Tabloya göre, toplam test sayısı 202 bin 845, toplam vaka sayısı 30 bin 217, toplam vefat sayısı 649, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1415, toplam entübe hasta sayısı 966, toplam iyileşen hasta sayısı 1326 oldu.
Bugünkü test sayısı 21 bin 400, vaka sayısı 3 bin 148, iyileşen hasta sayısı 284, vefat sayısı ise 75 olarak kayıtlara geçti.
"VİRÜS GÜCÜNÜ TEMAS ORTAMINDAN ALIYOR"
Öte yandan Bakan Koca, günlük test sayısının yakın zamanda 30 bini bulacağını belirtti.
İyileşen hasta sayısındaki artış hızının da devam ettiğini vurgulayan Koca, "Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım, evde kalalım." değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS İL İL VAKA SAYISI
Adana: 241
Adıyaman: 32
Afyonkarahisar: 18
Ağrı: 31
Aksaray: 5
Amasya: 38
Ankara: 860
Antalya: 102
Ardahan: 5
Artvin: 20
Aydın: 20
Balıkesir: 106
Bartın: 9
Batman: 9
Bayburt: 23
Bilecik: 16
Bingöl: 10
Bitlis: 22
Bolu: 19
Burdur: 3
Bursa: 259
Denizli: 86
Diyarbakır: 46
Düzce: 32
Edirne: 91
Elazığ: 12
Erzincan: 15
Erzurum: 78
Eskişehir: 118
Gaziantep: 49
Giresun: 73
Gümüşhane: 12
Hakkari: 2
Hatay: 32
Isparta: 289
İstanbul: 12.231
İzmir: 1.105
Iğdır: 26
Kahramanmaraş: 28
Karabük: 20
Karaman: 14
Kars: 18
Kastamonu: 26
Kayseri: 130
Kilis: 17
Kırıkkale: 23
Kırklareli: 49
Kırşehir: 7
Kocaeli: 500
Konya: 584
Kütahya: 5
Malatya: 66
Manisa: 100
Mardin: 51
Mersin: 17
Muğla: 46
Muş: 14
Nevşehir: 27
Niğde: 12
Ordu: 88
Osmaniye: 47
Rize: 101
Sakarya: 337
Samsun: 167
Şanlıurfa: 18
Siirt: 44
Sinop: 35
Şırnak: 9
Sivas: 80
Tekirdağ: 121
Tokat: 90
Trabzon: 87
Tunceli: 6
Uşak: 40
Van: 24
Yalova: 64
Yozgat: 13
Zonguldak: 197
Çanakkale:30
Çankırı:25
Çorum: 35
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