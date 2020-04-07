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    • 07.04.2020 18:56
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona son açıklama! Türkiye koronavirüs il il vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından koronavirüs ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün akşam saatlerinde koronavirüs vaka ve vefat sayılarını sosyal medya hesabından vatandaşlarla paylaşıyor. Bu kapsamda corona virüste ülkemizdeki son durumu merak edenler Türkiye koronavirüs il il vaka ve ölü sayısı kaç oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte son haberler...

    Türkiye'de koronavirüs il il vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

    Türkiye'de koronavirüs il il vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 75 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 649 olduğunu bildirilmişti. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ABD, İran, İtalya gibi pek çok ülkede binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili son dakika haberleri geliyor. Bu kapsamda Türkiye'deki son durumu merak edenler güncel yapılan açıklamaları merak ediyor.

    7 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün henüz açıklama yapmadı. Bakan Koca açıklama yaptığında detaylar haberimizde yer alacaktır.

    CORONA VİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYINIZ

    6 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?

    TÜRKİYE'DE KOVİD-19'DAN İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1326'YA ULAŞTI

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 bin 148 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 75 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vakanın 30 bin 217'ye, can kaybının 649'a yükseldiğini bildirdi.

    Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.Tabloya göre, toplam test sayısı 202 bin 845, toplam vaka sayısı 30 bin 217, toplam vefat sayısı 649, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1415, toplam entübe hasta sayısı 966, toplam iyileşen hasta sayısı 1326 oldu.

    Bugünkü test sayısı 21 bin 400, vaka sayısı 3 bin 148, iyileşen hasta sayısı 284, vefat sayısı ise 75 olarak kayıtlara geçti.

    "VİRÜS GÜCÜNÜ TEMAS ORTAMINDAN ALIYOR"

    Öte yandan Bakan Koca, günlük test sayısının yakın zamanda 30 bini bulacağını belirtti.

    İyileşen hasta sayısındaki artış hızının da devam ettiğini vurgulayan Koca, "Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım, evde kalalım." değerlendirmesinde bulundu.

    TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS İL İL VAKA SAYISI

    Adana: 241

    Adıyaman: 32

    Afyonkarahisar: 18

    Ağrı: 31

    Aksaray: 5

    Amasya: 38

    Ankara: 860

    Antalya: 102

    Ardahan: 5

    Artvin: 20

    Aydın: 20

    Balıkesir: 106

    Bartın: 9

    Batman: 9

    Bayburt: 23

    Bilecik: 16

    Bingöl: 10

    Bitlis: 22

    Bolu: 19

    Burdur: 3

    Bursa: 259

    Denizli: 86

    Diyarbakır: 46

    Düzce: 32

    Edirne: 91

    Elazığ: 12

    Erzincan: 15

    Erzurum: 78

    Eskişehir: 118

    Gaziantep: 49

    Giresun: 73

    Gümüşhane: 12

    Hakkari: 2

    Hatay: 32

    Isparta: 289

    İstanbul: 12.231

    İzmir: 1.105

    Iğdır: 26

    Kahramanmaraş: 28

    Karabük: 20

    Karaman: 14

    Kars: 18

    Kastamonu: 26

    Kayseri: 130

    Kilis: 17

    Kırıkkale: 23

    Kırklareli: 49

    Kırşehir: 7

    Kocaeli: 500

    Konya: 584

    Kütahya: 5

    Malatya: 66

    Manisa: 100

    Mardin: 51

    Mersin: 17

    Muğla: 46

    Muş: 14

    Nevşehir: 27

    Niğde: 12

    Ordu: 88

    Osmaniye: 47

    Rize: 101

    Sakarya: 337

    Samsun: 167

    Şanlıurfa: 18

    Siirt: 44

    Sinop: 35

    Şırnak: 9

    Sivas: 80

    Tekirdağ: 121

    Tokat: 90

    Trabzon: 87

    Tunceli: 6

    Uşak: 40

    Van: 24

    Yalova: 64

    Yozgat: 13

    Zonguldak: 197

    Çanakkale:30

    Çankırı:25

    Çorum: 35

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